Погода без осадков ожидается в четверг на большей части Казахстана

Алматы. 21 марта. Kazakhstan Today - В четверг, 21 марта, на юге Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдет дождь, на остальной территории республики погода будет преимущественно без осадков, местами сохраняются туман, усиление ветра, на юге - местами гроза, передает Kazakhstan Today.

В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ожидается ветер 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду. В Туркестанской области местами ожидается гроза, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман, в Жамбылской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Акмолинской области местами ветер 15-20 метров в секунду, сообщает "Казгидромет".

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