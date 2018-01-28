Погода без осадков сохранится сегодня на всей территории Казахстана

Астана. 28 января. Kazakhstan Today - Сегодня вся территория республики будет находиться под влиянием антициклона, с которым сохраняется погода без осадков. Местами ожидается усиление ветра, туман, низовая метель, передает Kazakhstan Today.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами усилится ветер до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду. В Жамбылской области ожидается местами низовая метель, туман, ветер 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. В Алматинской области в районе Алакольских озер усилится ветер до 18-23 метров в секунду, ночью местами ожидается туман, сообщили в "Казгидромете".

В Северо-Казахстанской, ночью в Мангистауской, днем в Акмолинской областях местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области ожидается местами туман, ветер 15-20 метров в секунду. В Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

В Алматинской области, по данным синоптиков, сохраняется очень сильный мороз, местами сильный мороз, в Жамбылской области сохраняется сильный мороз, местами очень сильный мороз, в Южно-Казахстанской области местами сохраняется сильный мороз, на севере области очень сильный мороз. В Мангистауской области ожидается местами очень сильный мороз. В Карагандинской, местами в Восточно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидается сильный мороз.

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