Нур-Султан. 21 июня. Kazakhstan Today - Погода без осадков сохранится в пятницу на большей части территории Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Большая часть республики находится под влиянием антициклона, где сохраняется погода без осадков, лишь в северной части и в горных районах юго-востока Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, местами ожидается туман, усиление ветра, на севере со шквалом, на юге с пыльной бурей", - сообщает "Казгидромет".

По прогнозу, сегодня в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях днем местами ожидается ветер до 15-20 метров в секунду, шквал, в Акмолинской области местами град.

В Алматинской, Жамбылской, днем в Кызылординской и Костанайской областях местами также ожидается ветер до 15-21 метров в секунду, в Кызылординской области с пыльной бурей. В Карагандинской области местами туман.

Кроме того, в Атырауской, Актюбинской, местами в Мангистауской, Западно-Казахстанской областях днем сохраняется сильная жара. В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, местами в Актюбинской, Костанайской, Туркестанской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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