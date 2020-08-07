Погода без осадков сохраняется на большей части Казахстана

Нур-Султан. 6 августа. Kazakhstan Today - В четверг, 6 августа, на большей части Казахстана сохраняется погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

По-прежнему большая часть территории Казахстана находится под влиянием отрога антициклона с чем сохраняется погода без осадков. На западе, востоке и юго-западе РК под влиянием высотной ложбины пройдут дожди, на юго-западе сохраняются местами сильные дожди. Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, на западе и в центре возможно выпадение града", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Актюбинской, днем в Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами град, ветер 15-20 метров в секунду, в Западно-Казахстанской области местами ожидается шквал.

В Костанайской области днем местами ветер 15-20 метров в секунду, ночью на большей части ожидается усиление ветра до 15-20, порывы до 23 метров в секунду.

В Карагандинской области местами град, усиление ветра до 15-20, порывы до 23 метров в секунду.

Днем в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Акмолинской областях, на юге Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской областей сохраняется сильная жара.

В Атырауской области, на большей части Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской областей, местами в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Алматинской, Жамбылской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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