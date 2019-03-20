Погода преимущественно без осадков ожидается во вторник на большей части Казахстана

Астана. 19 марта. Kazakhstan Today - Погода преимущественно без осадков ожидается во вторник на большей части территории Казахстана, передает Kazakhstan Today.

На юге, юго-востоке, западе Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, на остальной территории республики погода преимущественно без осадков. Местами сохраняются туман, гололед, усиление ветра, на юге местами - гроза", - сообщает "Казгидромет".

По прогнозу, сегодня в Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20, порывы до 25 метров в секунду, в Туркестанской области местами гроза, в Кызылординской области местами туман. В Актюбинской области местами ожидается туман и гололед. В Мангистауской, Алматинской областях местами ожидается ветер до 15-22 метров в секунду.

Кроме того, в Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, утром в Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Западно-Казахстанской области местами - гололед. В Жамбылской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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