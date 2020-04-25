Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - Погода ухудшится в Казахстане в выходные дни, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает "Казгидромет", 25-27 апреля в Казахстане ожидается неустойчивый характер погоды.

С прохождением активных фронтальных разделов ожидаются дожди (в северной части с переходом в снег), местами сильные. Местами ожидаются грозы, туман, шквал, порывистый ветер, возможно выпадение града", - говорится в прогнозе.

Также сообщается, что в северных регионах в тыл циклону будет смещаться холодный антициклон, который вызовет прекращение осадков и понижение температуры воздуха ночью до отрицательных значений.

Кроме того, согласно штормовому предупреждению "Казгидромета", 25 апреля в Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный до 15-20, местами порывы до 23-28 метров в секунду. Ожидается понижение температуры воздуха ночью местами до 5 мороза.

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