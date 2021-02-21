Погода в Казахстане: осадки, метель и гололед

Нур-Султан. 20 февраля. Kazakhstan Today - В субботу на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

Пройдут осадки в виде дождя и снега, на востоке и юго-востоке - сильные. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, метель", - сообщает "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, гололед, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 17-22 метров в секунду, местами 27 метров в секунду.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, ночью усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с низовой метелью.

В Туркестанской области местами ожидается гололед, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с низовой метелью.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидается туман. В Актюбинской, Костанайской областях местами ожидается низовая метель, туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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