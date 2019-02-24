Пограничники изъяли у водителя грузовика облепленные семенами мака монеты

Астана. 3 февраля. Kazakhstan Today - Пограничники изъяли у водителя грузовика монеты, облепленные, предположительно, семенами мака, передает Kazakhstan Today.

Пограничники отделения погранконтроля "Кайрак авто" Костанайского погранотряда задержали 50-летнего гражданина РК, следовавшего из Казахстана в Россию на грузовой автомашине "Вольво", сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК.

При личном досмотре в папке с документами обнаружены две монеты номиналом 100 тенге, которые были облеплены предположительно "семенами мака" (средством растительного происхождения, темно-зеленного цвета, со специфическим запахом)", - отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что подозрительные монеты удалось обнаружить с помощью служебной собаки Мая. Задержанный передан в РОП Карабалыкского района.

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