Актау. 15 апреля. Kazakhstan Today - Пограничники на Каспии изъяли у браконьеров снасти и около тонны рыбы, передает Kazakhstan Today.

"За прошлые выходные дни пограничными кораблями Регионального управления "Береговая охрана" ПС КНБ РК "Сакшы", "Орал", "Алматы" и пограничным катером "Карлыгаш" на Каспии обнаружено и выбрано калады - 31000 м, сеть - 25 метров, крючья - 15 500 штук и спасено рыб осетровых и частиковых пород около 900 килограммов", - сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК.

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