Пограничники задержали женщину на автомобиле Toyota Prado, в салоне которого обнаружили боеприпасы

Астана. 15 марта. Kazakhstan Today - Пограничники на Хоргосе задержали женщину на автомобиле Toyota Prado, в салоне которого обнаружили боеприпасы, передает Kazakhstan Today.

"14 марта 2019 года, около 10.30, пограничным нарядом Хоргосского отряда задержана гражданка РК, 1978 года рождения, которая следовала из Казахстана в сторону Международного центра приграничного содружества на личном автотранспорте "Toyota Prado". Пограничники при досмотре автомашины с использованием служебной собаки Альфа, в нише правой двери обнаружили 13 боевых патронов калибра 7,62*39 мм. Год выпуска патронов не указан", - сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК.

Автомашина была изъята и помещена под охрану на стоянку таможенной службы. Материалы дела переданы в Панфиловский райотдел полиции, для проведения досудебного расследования и принятия процессуального решения.

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