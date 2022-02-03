Погранслужбой Казахстана предотвращен вывоз более 300 млн тенге за рубеж

В период с 24 по 31 января текущего года территориальными подразделениями Пограничной службы выявлено 24 факта (в городах Нур-Султан, Алматы, Актау, Туркестан, Оскемен) вывоза денег в иностранной валюте без декларирования на сумму 311 526 967 тенге", - проинформировали в пресс-службе КНБ РК.
Материалы переданы в органы государственных доходов и СЭР по компетенции.
Пограничная служба КНБ РК напоминает гражданам, выезжающим за пределы РК о соблюдении законодательства при вывозе денежных средств и необходимости их декларирования (свыше 10 тыс. долларов США).
Напомним, депутаты просят предоставить информацию о крупных переводах за рубеж во время январской трагедии.
Как сообщалось ранее, президент РК поручил взять на контроль вывод капитала из страны.