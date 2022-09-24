Похолодание и осадки ожидаются в Казахстане в выходные дни

АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - Синоптики представили прогноз погоды по Казахстану на 24-26 сентября: ожидаются дожди и понижение температуры воздуха, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По сообщению РГП "Казгидромет", северо-западный циклон будет оказывать влияние на западные регионы Казахстана, а затем, смещаясь в восточном направлении, и на остальную территорию страны, вызывая на своем пути дожди.

Так, 25 сентября на западе, 26 сентября на северо-западе и севере ожидаются сильные дожди, грозы, усиление ветра и град. В начале следующей недели в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (переход дождя в мокрый снег). На юго-востоке Казахстана кратковременные дожди с грозами ожидаются только в горных и предгорных районах.

Температура воздуха будет понижаться на западе страны днем от 22-33 до 9-22 тепла, на северо-западе - от 25-32 до 10-23 тепла, на севере - от 23-30 до 5-20 тепла, в центре - от 22-32 до 20-28 тепла, в Кызылординской области - от 30-35 до 17-25 тепла. На юго-востоке и крайнем юге страны температура воздуха сохранится в пределах 25-35 тепла", - рассказали синоптики.