Похолодание и прекращение осадков ожидается на большей части Казахстана

Алматы. 15 декабря. Kazakhstan Today - В воскресенье, 15 декабря, на большей части территории Казахстана ожидается понижение температуры и прекращение осадков, передает Kazakhstan Today.

Это связано с антициклоном, центр которого расположен над Акмолинской областью. Ложбина Северного циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы смещаются в восточном направлении. Таким образом, на востоке и юго-востоке сохранится неустойчивый характер погоды, пройдет снег, ночью на юго-востоке местами сильный снег. Местами по республике сохраняются туман, гололед, усиление ветра, метель", - сообщает "Казгидромет".

По данным синоптиков, в Алматинской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед. В Алматинской, Кызылординской областях ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. В Туркестанской области местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с метелью. В Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, ветер усилится до 15-20 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель. В Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается туман. В Атырауской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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