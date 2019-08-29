Похолодание ожидает казахстанцев в предстоящие выходные

Нур-Султан. 28 августа. Kazakhstan Today - Похолодание ожидает казахстанцев в период с 29 августа по 2 сентября 2019 года, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", циклон, находящийся над Уралом, будет смещаться через Западную Сибирь, а связанные с ним атмосферные фронты через Казахстан. Поэтому дождливая и прохладная погода сохранится в западных и северных областях республики.

А по мере распространения холодных и влажных воздушных масс на восток и юго-восток, дожди с грозами, сильный порывистый ветер, понижение температуры до 2-4 градусов Цельсия ниже средних многолетних значений ожидаются и на остальной территории Казахстана", - отметили синоптики.

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