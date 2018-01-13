Похолодание ожидается на большей части Казахстана в выходные

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Похолодание ожидается на большей части Казахстана в выходные12.01.2018
Общество  18:12

Астана. 12 января. Kazakhstan Today - Похолодание ожидается на большей части территории Казахстана 13-15 января, передает Kazakhstan Today.

"Холодные атмосферные фронты, вызвавшие ураганные ветры и сильные метели в северных областях Казахстана, сместились на юг Западной Сибири. На смену им с северо-западных районов европейской части России смещается холодный антициклон, который и вызовет похолодание на большей части территории республики", - сообщает "Казгидромет".

В то же время синоптики отмечают, что южные, юго-восточные и крайние восточные районы Казахстана в выходные дни и в понедельник ещё будут находиться в зоне влияния южной фронтальной системы. Поэтому здесь ещё сохранятся снегопады, в горных районах юго-востока возможен сильный снег.

"Несмотря на похолодание, температура воздуха в республике ожидается близкой к норме", - говорится в прогнозе погоды.
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