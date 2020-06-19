Политолог рассказал, почему вступил в Лигу сторонников партии Nur Otan

Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - Политолог, член Национального совета общественного доверия при президенте РК Марат Шибутов рассказал, почему он вступил в Лигу сторонников партии Nur Otan, передает Kazakhstan Today.

В Казахстане сейчас примерно 1,3-1,5 миллиона членов партий и около 13-14 миллионов избирателей. При этом, если не считать выборов 17 сенаторов в августе, весь избирательный цикл будет партийным - выборы в мажилис, выборы в маслихаты - и получается, что следующие выборы сенаторов тоже будут из числа членов партий", - написал Шибутов в Telegram .

По его словам, складывается несбалансированная ситуация, когда содержание партийных программ и отбор кандидатов в списке являются делом только членов партий, а остальным предлагается только за них проголосовать либо высказать свое мнение на встречах и надеяться, что его учтут, "причем в основном эти мнения будут касаться каких-то личных нужд".

Основная цель нашей Лиги - это публичная дискуссия с представителями партии Nur Otan с озвучиванием системных проблем, требующих решения и отражения в предвыборной программе партии как на региональном, так и на страновом уровне. Мы в этой дискуссии постараемся выступить в качестве посредников, которые суммируют и систематизируют требования", - сказал политолог.

По его мнению, сейчас для этого определенное окно возможностей, потому что партия становится более открытой и "надо воспользоваться этим". С другими партиями и в другое время это может уже не удастся.

Лично я в политике прагматик, а может, даже и циник. Мне нет особой разницы, каким образом станет реальностью или хотя бы частью предвыборной политической программы та или иная реформа, которую я считаю нужной и правильной - мне главное, чтобы она прошла и была реализована. Поэтому я делаю ставку на фаворита - у остальных партий даже при прохождении в парламент шансов на реализацию своей позиции очень мало. Мои взгляды и что я буду продвигать в программу партии Nur Otan постоянные читатели и так знают - основные положения (https://t.me/geo_2019/814), мое изложение позиции (https://zonakz.net/2019/10/23/za-zdravym-smyslom-eto-k-shibutovu/), экономические взгляды (https://t.me/geo_2019/863), отдельно по самообороне и владению оружием (https://t.me/geo_2019/1364). Все это постараюсь в той или иной степени реализовать. Если взгляды "Партии здравого смысла" реализуются, пусть даже другой партией - это уже и есть успех, здравый смысл то выиграет! Казахстанцы должны понимать, что идеи перемен не будут реализованы, если не будет их живых носителей, которые начнут их продвигать разными способами и постоянно работать над их воплощением. Если вы имеете взгляды, надо за них бороться и находить их сторонников", - рассказал Шибутов.

Он также сообщил, что в ближайшее время встретится с рядом общественников, чтобы собрать их предложения по системным проблемам.

Думаю, по тематикам - защита животных, урбанистика, дети с особыми потребностями и их семьи, административные наказания и т.д. У кого есть предложения от себя лично - могут написать. Потом сяду и буду все предложения сортировать и делать единый документ. Первый пакет хочу сделать до августа. Второй уже по обстоятельствам", - пояснил политолог.

Он также рассказал, что вступать в партию Nur Otan будет, если решится участвовать в праймериз "и затем дальше побороться за попадание в списки кандидатов в депутаты или маслихата города Алматы или мажилиса парламенте".

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