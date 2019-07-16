Кокшетау. 15 июля. Kazakhstan Today - Полицейские Акмолинской области вернули родителям пропавшую 15-летнюю девочку, передает Kazakhstan Today.

Как стало известно, 13 июля около часа дня родители нашли записку дочери, в которой она сообщила, что отправилась с подругой в Кокшетау посмотреть город и отдохнуть. Прождав сутки, обеспокоенные родители 14 июля обратились в Бурабайский отдел полиции с заявлением о пропавшем ребенке, так как она за сутки ничего не дала о себе знать.

Личный состав отделения полиции Бурабайского района совместно с криминальной полицией области провели кропотливую работу по выяснению местонахождения ребенка. Оперативниками был тщательно изучен круг общения пропавшей, в результате чего 14 июля вечером живой и здоровой нашли девочку в Ерейментауском районе. Полицейские вернули ее родителям", - рассказали в пресс-службе ДП Акмолинской области.

Полицейские отмечают, что, если близкие и родные в оговоренное время не возвращаются домой, нет связи и никто не может подтвердить их место назначения, - это основания к началу активных действий. "В таких случаях нужно незамедлительно обращаться в полицию, предоставив фотографии и особые приметы. В поиске пропавших время играет существенное значение", - говорят полицейские.

Также сотрудники полиции Акмолинской области напоминают, что причиной пропажи подростков может быть недопонимание между детьми и родителями, трудности в семье и халатное отношение, поэтому родителям следует внимательнее относиться к своим чадам.

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