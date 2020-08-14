Полицейские выявили три автомашины с одинаковыми госномерами

Сотрудниками административной полиции в ходе мониторинга дорожного движения на территории города Нур-Султан выявлены два автомобиля, полные копии друг друга. Во все строевые подразделения полиции передана ориентировка на задержание автомобилей-двойников. В ходе отработки камер видеонаблюдений 11 августа один из автомобилей был задержан полицейскими. На следующий день была выявлена и задержана вторая автомашина с идентичными госномерами", - сообщили в департаменте полиции Нур-Султана.
Со слов водителей задержанного транспорта, автомобили приобретены ими законным путем. Также выяснилось, что штрафы за нарушения ПДД, хозяева автомобилей оплачивали один вместо другого. На данный момент задержанные автомобили помещены на коммунальную стоянку. Проводится дознание.
Кроме того, третья копия автомобиля обнаружена в городе Усть-Каменогорске, владелец которой сообщил, что на его адрес приходят предписания об оплате административных штрафов, на его автомобиль марки "Тойота Естима" за госномером Е 658 ВН 138 РФ. Со слов мужчины, по указанным датам, в столицу он не выезжал", - проинформировали в полиции.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства