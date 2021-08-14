Полицейских уволили за драку в одном из кафе в Капшагае

КАПШАГАЙ. 13 АВГУСТА - Сотрудников полиции уволили за драку в одном из кафе в Капшагае, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, в ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация с видео об инциденте в одном из кафе Капшагай, где несколько мужчин избивают охранников увеселительного заведения. По данному факту возбуждено уголовное дело

По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное частью 2 статьи 293 УК РК (Хулиганство). Участники инцидента установлены. Как выяснилось, конфликт произошел между охранниками кафе и его посетителями, среди которых были сотрудники Капшагайского отдела полиции. Участие сотрудников полиции в произошедшем инциденте является вопиющим фактом, в связи с чем они уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Вина каждого из них будет установлена и квалифицирована в ходе расследования уголовного дела. Ответственность непосредственных руководителей данных сотрудников, допустивших бесконтрольность за подчиненными рассмотрим по результатам служебного расследования", - заявил начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев.





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