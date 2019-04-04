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Полиция Алматы выявила две точки сбыта сомнительных автозеркал

03.04.2019, 19:46 4807
Полиция Алматы выявила две точки сбыта сомнительных автозеркал
Алматы. 3 апреля. Kazakhstan Today - Департамент полиции Алматы продолжает проводить рейды по выявлению мест скупки и вторичного сбыта краденых автозапчастей, передает Kazakhstan Today. 
 
"Практика показывает, что чаше всего среди автомобильных комплектующих воруют зеркала, фары, противотуманные габариты, аккумуляторы и видеорегистраторы. Они, как правило, злоумышленниками перепродаются лицам, занимающимся скупкой краденого, хотя это - уголовное наказуемое деяние. К примеру, двое из возможных скупщиков были выявлены сотрудниками нашего подразделения на территории Ауэзовского района Алматы. Три мобильные группы проверяли рынки и торговые точки по продаже автозапчастей. В результате на рынке "Акжол" выявлены два бутика, в которых обнаружено в совокупности 14 не парных единиц зеркал в корпусах от машин различных марок. По признакам эти комплектующие соответствуют описаниям ранее украденного имущества. Сомнительный товар изъят. К его реализаторам у нас есть вопросы", - проинформировал начальник Управления криминальной полиции Департамента полиции города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.
 
Вместе с тем в полиции уточнили, что в целях профилактики имущественных преступлений силами оперативных подразделений на системной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия на рынках города, в особенности там, где осуществляется реализация запасных частей для автомашин, боковых зеркал, сотовых телефонов, а также пунктах приема цветного и черного метала. За последние полгода проведено 49 целевых отработок. 
 

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