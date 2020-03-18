Алматы. 15 марта. Kazakhstan Today - Полиция Алматы задержала пранкера, пугавшего кашлем пассажиров метро, передает Kazakhstan Today.
Как сообщили в департаменте полиции Алматы, в ходе мониторинга социальных сетей был выявлен факт мелкого хулиганства со стороны 23-летнего жителя Алматы, который, имитируя непрекращающийся кашель, пугал пассажиров метрополитена.
Сейчас на волне и без того непростой ситуации действия гражданина Х. - кощунство. Ради так называемого хайпа молодой человек наплевал на все моральные и этические нормы, за что и был привлечён сотрудниками полиции к административной ответственности по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Решением специализированного межрайонного административного суда города Алматы он был подвергнут административному аресту сроком на 10 суток", - сообщила официальный представитель департамента полиции города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.
Перед началом судебного процесса обвиняемый публично принёс свои извинения гражданам.
Напомним, на сегодняшний день в стране подтверждены 6 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы - 4 случая, в Нур-Султане - 2 случая.
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