Полиция Алматы запустила мобильное приложение для сообщений о сбыте наркотиков

Алматы. 24 апреля. Kazakhstan Today - Полиция Алматы совместно с отечественной компанией ТОО "KazCyberSystems" разработали систему, которая позволяет неравнодушным гражданам отправлять сообщения о фактах и преступных намерениях в сфере наркобизнеса, передает Kazakhstan Today.

Система предоставляет возможность отправлять сообщения фото- и видеоформата, при необходимости - текстового. Данная система пока работает в разрезе Алматы, с дальнейшей перспективой функционирования на территории страны. Разработанная программа позволяет отправителю сообщать о местах нахождения "тайников" (закладок) наркотических средств, возможного их употребления, сбыта, перевозки, о возможных преступных намерениях и адресов проживания подозреваемых в наркопреступлениях", - сообщил начальник управления по противодействию наркобизнесу департамента полиции Алматы подполковник полиции Талгат Беркенбаев.

Он подчеркнул, что данную информацию граждане смогут предоставлять анонимно, то есть, не указывая свои личные анкетные данные.

Следует отметить, что данное приложение позволяет только отправлять информацию, и не является платформой для переписки между собой её пользователями", - отметил также Талгат Беркенбаев.

По информации пресс-службы городского департамента полиции, приложение Stoptraffic уже доступно для устройств, работающих на ОС Андроид в PlayMarket по ссылке: https://play.google.com/store/apps/details?id=kz.ubn.almaty . В дальнейшем планируется разработать приложение для устройств IPhone.

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