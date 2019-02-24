Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - Полиция Астаны опровергла сообщения в соцсетях о похищении гражданки Украины, передает Kazakhstan Today.
В социальных сетях распространилась недостоверная информация о задержании в Астане наблюдателя международной правозащитной организации Людмилы Волошиной (Liudmyla Voloshyna), в некоторых постах говорится о ее похищении неизвестными лицами. В действительности в ходе проводимого в Астане с 11 по 15 февраля ОПМ "Мигрант-кала" было выявлено, что гражданка Украины Людмила Волошина, прибывшая в Республику Казахстан с частным визитом, осуществляла деятельность, не соответствующую цели въезда, тем самым нарушила требования статьи 517 КоАП РК", - сообщили в столичном департаменте полиции со ссылкой на Миграционную службу Астаны.
В ведомстве добавили, что в отношении Волошиной составлен административный протокол, направленный для рассмотрения в Специализированный межрайонный административный суд Астаны.
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