Полиция нашла пропавшую без вести карагандинку

Караганда. 29 августа. Kazakhstan Today - 17-летняя девушка, без вести пропавшая в Караганде, найдена полицейскими, передает Kazakhstan Today.

27 августа, около 22.30, в Юго-Восточный отдел полиции УП города Караганды обратилась 39-летняя жительница города. Она сообщила, что пропала ее 17-летняя дочь. Девушка работает в одном из торговых домов. Ее смена начинается в 11.00 и заканчивается в 20.00. По словам матери, дочь обычно к 21.00 уже находилась дома. Ни разу не было, чтобы она опаздывала, но в данном случае девушка не вернулась с работы ни в 21.00, ни в 22.00. Мобильный телефон девушки был отключен.

Полицейские оперативно отреагировали на сообщение матери. Чтобы найти какие-нибудь зацепки, оперативники осмотрели квартиру, в которой проживала пропавшая девушка. Обратив внимание на сумку, которую она обычно носила с собой, полицейские нашли листок бумаги. В нем было обозначено имя молодого человека.

Мать девушки сообщила, что парню 21 год, он работает в том же торговом доме, что и пропавшая девушка. Сотрудники быстро установили номер мобильного телефона парня, но и этот аппарат так же, как и мобильник пропавшей девушки, оказался выключен.

Чтобы установить местонахождение несовершеннолетней, в Юго-Восточном отделе полиции создали четыре оперативные группы. Также были задействованы волонтеры.

Одна из версий, которую отрабатывали полицейские, привела их на одну железнодорожную станцию. Именно здесь проживали родственники молодого человека. У них и нашли без вести пропавшую девушку. Как она утверждает, все произошло по ее воле. Оказалось, молодые люди решили жить вместе, но девушка знала, что мать будет категорически против этого, и жених по согласию юной невесты похитил ее, спрятав у своих родственников.

Ведется расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

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