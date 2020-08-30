Система Orphus

Полиция нашла пропавшую без вести карагандинку

29.08.2020, 15:25 6751
Караганда. 29 августа. Kazakhstan Today - 17-летняя девушка, без вести пропавшая в Караганде, найдена полицейскими, передает Kazakhstan Today. 
 
27 августа, около 22.30, в Юго-Восточный отдел полиции УП города Караганды обратилась 39-летняя жительница города. Она сообщила, что пропала ее 17-летняя дочь. Девушка работает в одном из торговых домов. Ее смена начинается в 11.00 и заканчивается в 20.00. По словам матери, дочь обычно к 21.00 уже находилась дома. Ни разу не было, чтобы она опаздывала, но в данном случае девушка не вернулась с работы ни в 21.00, ни в 22.00. Мобильный телефон девушки был отключен.
 
Полицейские оперативно отреагировали на сообщение матери. Чтобы найти какие-нибудь зацепки, оперативники осмотрели квартиру, в которой проживала пропавшая девушка. Обратив внимание на сумку, которую она обычно носила с собой, полицейские нашли листок бумаги. В нем было обозначено имя молодого человека. 
 
Мать девушки сообщила, что парню 21 год, он работает в том же торговом доме, что и пропавшая девушка. Сотрудники быстро установили номер мобильного телефона парня, но и этот аппарат так же, как и мобильник пропавшей девушки, оказался выключен.
 
Чтобы установить местонахождение несовершеннолетней, в Юго-Восточном отделе полиции создали четыре оперативные группы. Также были задействованы волонтеры. 
 
Одна из версий, которую отрабатывали полицейские, привела их на одну железнодорожную станцию. Именно здесь проживали родственники молодого человека. У них и нашли без вести пропавшую девушку. Как она утверждает, все произошло по ее воле. Оказалось, молодые люди решили жить вместе, но девушка знала, что мать будет категорически против этого, и жених по согласию юной невесты похитил ее, спрятав у своих родственников. 
 
Ведется расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая