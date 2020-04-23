Полиция Нур-Султана прокомментировала видео с задержанием нарушителей ЧП (ВИДЕО)

Нур-Султан. 22 апреля. Kazakhstan Today - Департамент полиции Нур-Султана прокомментировал распространившееся в социальных сетях видео задержания нарушителей режима ЧП, передает Kazakhstan Today.

В социальных сетях Казахстана распространилось видео, на котором столичными полицейскими проводится задержание и применение физической силы против нарушителей режима ЧП.

19 апреля в ходе патрулирования полицейские вместе с военнослужащими обнаружили группу лиц, распивающих спиртные напитки около жилого дома.

По информации официальных СМИ, на требования полиции соблюдать режим карантина нарушители отреагировали агрессивно. Один из них оказал физическое сопротивление сотруднику полиции. 27-летний нарушитель доставлен в управление полиции района Байконыр. По факту возбуждено уголовное дело по статье 380 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти), предусматривающее наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет. Задержанный водворен в изолятор временного содержания ДП города Нур-Султана.

Заболотин П.Н. задержан в порядке статьи 128 УПК РК и с санкции следственного судьи арестован сроком на два месяца. В отношении остальных участников составлены протоколы об административных правонарушениях по пункту 6 статьи 476 КоАП. Видеозапись в Instagram вырвана из общего контекста. По видеозаписи, где запечатлены действия сотрудников полиции по задержанию, управлением собственной безопасности департамента полиции города Нур-Султана для дачи правовой оценки начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 части 4 статьи 362 УК РК (Превышение должностных полномочий)", - цитирует полицейских портал Kazinform.kz.





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