Полиция Нур-Султана проводит расследование по 14 фактам хищения средств с банковских карт

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Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - Полиция Нур-Султана уведомляет об участившихся случаях мошенничеств с банковскими картами, передает Kazakhstan Today.

"В настоящее время по 14 фактам хищения со счетов граждан идет досудебное расследование. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых. Держателям банковских карт поступают звонки с дублированных номеров колл-центров банков: 8-8000-800-819, 8-727-258-35-55, 8-8000-8000-59. Мошенники, используя программное обеспечение, дублируют номера колл-центров, представляются сотрудниками банка. Под вымышленным предлогом выманивают данные карт и одноразовый пароль и, получая доступ к счетам, совершают хищения", - сообщили в пресс-службе департамента полиции столицы.

Вместе с тем департамент полиции Нур-Султана призывает граждан быть бдительными. Также полиция города просит граждан, пострадавших от аналогичных мошеннических действий, обратиться в департамент полиции (Бейбітшілік, 19) или связаться по телефонам: 8(7172)71-63-35, 71-62-91, или 102.

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