Полиция провела очередной рейд по рынкам Алматы, реализующим автозапчасти

Алматы. 19 апреля. Kazakhstan Today - Полиция провела очередные оперативно-профилактические мероприятия на рынках Алматы, где реализуются автозапчасти, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, очередная отработка проведена на рынке Жибек жолы, на точках, реализующих б/у автозапчасти. Стражами правопорядка выявлен контейнер с товаром сомнительного происхождения и схожим с описанием краденых запчастей.

"При проверке 103 контейнеров, реализующих б/у автозапчасти, 24 автомашин и 9 СТО, расположенных на территории рынка и прилегающей к нему территории, в одном из контейнеров изъяты 15 единиц боковых зеркал от автомашин. Основанием для изъятия послужило соответствие описанию краденого имущества. Кроме того, 23-летний продавец не смог вразумительно пояснить, откуда и как получает свой товар, а также предоставить соответствующие документы на него. В основном боковые зеркала в корпусах принадлежат автомашинам марки "Тойота" различных моделей. Будем разбираться", - заключил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

Как отметили в ведомстве, данные мероприятия проводятся периодически на постоянной основе с целью предупреждения и пресечения правонарушений. В частности, сотрудники полиции занимаются выявлением мест скупки, хранения похищенного имущества и выявлением лиц, которые занимаются противоправными деяниями.

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