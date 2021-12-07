Полиция задержала алматинца, который справил нужду в подъезде в детскую коляску

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По данным управления полиции Турксибского района, факт хулиганства имел место в подъезде одного из многоквартирных домов в микрорайоне "Жас Канат", сообщает Polisia.kz.
На вопиющий эпизод последовала реакция. Мы тщательно изучили данные с камер видеонаблюдения и установили, что фигурант не проживает в указанном жилом массиве. Его личность установили спустя некоторое время. Сегодня он был задержан. Это 44-летний гражданин С., который снимает в аренду жилье в районе автовокзала "Саяхат". Ранее, как установлено, мужчина привлекался к уголовной ответственности, в том числе за имущественное преступление. Как утверждает задержанный, во время совершения противоправных действий он находился в состоянии алкогольного опьянения", - рассказал начальник управления полиции Турксибского района Еркин Амантаев.
По данным спикера, материалы административного производства по статье 434 КРКобАП сегодня будут направлены в СМАС для принятия решения.