Полиция задержала алматинца, который справил нужду в подъезде в детскую коляску

Фото: УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 7 ДЕКАБРЯ - В номинации "За вклад в сельское хозяйство и АПК" республиканского конкурса "30 жыл - 30 есим", организованного телерадиокорпорацией "Казахстан" при поддержке Министерства информации и общественного развития РК, победителем по результатам народного голосования стал обладатель звания "Казакстаннын Енбек Ері", руководитель агрофирмы "Родина" Иван Сауэр, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказали в управлении внутренней политики Акмолинской области, Иван Сауэр прошел все ступени профессионального роста от простого бригадира до главы сельхозпредприятия, превратив село в успешный агрокомплекс.

Здесь планомерно развиваются все отрасли сельского хозяйства, позволяющие круглогодично предоставлять работу жителям. Компактные животноводческие комплексы, элитное семеноводческое хозяйство, растениеводство и многое другое. Для развития альтернативных источников энергии в селе был установлен ветрогенератор. Десять лет назад в рамках программы по форсированному индустриально-инновационному развитию был построен молочный завод. Молочная продукция агрофирмы пользуется повышенным спросом у потребителей, так как изготовлена только из натурального сырья, безопасна, а богатый ассортимент удовлетворит потребности каждого", - рассказали в пресс-службе УВП.

Также отмечается, что благодоаря предпринимателю в селе созданы все комфортные условия для жизни. Построены крытый хоккейный корт, парк культуры и отдыха со спортивными и игровыми комплексами, библиотека, салон красоты, православный храм и другая инфраструктура. За счет средств предприятия содержатся и ремонтируются все без исключения социальные объекты.

К слову, конкурс проводился в честь празднования 30-летия Независимости. Премию получат казахстанцы, добившиеся успехов в различных сферах и внесшие особый вклад в становление государства", - добавили в ведомстве.