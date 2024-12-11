10.12.2024, 16:34 39206
Полицию Алматы перевели на усиленный режим из-за матча "Астана" - "Челси"
В день матча будет ограничено движение на некоторых улицах
Рассказать друзьям
Алматы. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии матча "Астана" - "Челси", который состоится 12 декабря на Центральном стадионе Алматы, весь личный состав служб и подразделений департамента полиции переведен на усиленный режим несения службы, сообщает Polisia.kz.
Службы полиции обеспечат порядок и безопасность дорожного движения как на самом стадионе, так и на прилегающих к нему участках.
В первую очередь полиция информирует жителей и гостей города о том, что в целях предотвращения дорожных заторов на территории, прилегающей к стадиону, с 18.30 до 00.00 12 декабря будет ограничено движение на проспекте Абая (от улицы Байтурсынова до Муканова). Кроме того, улица Сатпаева (от улицы Байтурсынова до Байзакова) будет полностью перекрыта, и на близлежащих улицах будут выставлены наряды патрульной полиции.
Болельщикам рекомендуется прибыть на Центральный стадион заранее, чтобы избежать столпотворения на входе, и воспользоваться общественным транспортом для предотвращения заторов на дорогах. Вход на стадион для любителей футбола будет открыт в 18.00", - сообщил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции города Алматы Серик Шумаев.
новости по теме
11.12.2024, 08:26 12011
На 15 суток арестовали отца Шерзата Полата Дополнено
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Талгар. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Отец Шерзата Полата привлечен к 15 суткам административного ареста. Об этом сообщили в пресс-службе суда Алматинской области.
За совершение мелкого хулиганства (часть 1 статьи 434 КоАП), выраженного в нецензурной брани в общественном месте, оскорбительном приставании к сотрудникам правоохранительных органов, а также действиях, демонстрирующих неуважение к окружающим, нарушающих общественный порядок и спокойствие граждан, и создании препятствий для движения транспортных средств, гражданин К. Нурымов привлечен к 15 суткам административного ареста", - говорится в сообщении суда.
Также Енбекшиказахским районным судом по результатам рассмотрения дел в порядке административного производства гражданка С. Нурумова за совершение мелкого хулиганства привлечена к административной ответственности с наложением штрафа в размере 20 МРП.
За нарушение законодательства РК о порядке организации и проведения мирных собраний (часть 8 статьи 488 КоАП), совершенное лицом без гражданства, гражданка Б. Реймова арестована в административном порядке на 15 суток с последующим выдворением за пределы РК", - добавили в суде.
Дополнено 11.12.2024, 12.05
Прокуратура Алматинской области предупредила казахстанцев о последствиях участия в незаконных митингах.
Проведение публичных мероприятий, таких как собрания, митинги и пикеты, строго регулируется законом Республики Казахстан "О порядке организации и проведения мирных собраний". Призываем граждан проявлять ответственность и не поддаваться на призывы к участию в незаконных митингах. Организация и участие в таких мероприятиях являются грубым нарушением закона и влекут за собой серьезные последствия. За данные действия предусмотрена административная и уголовная ответственность", - заявили в прокуратуре.
Также подчеркивается, что участие в незаконных акциях может привести к административному аресту, крупным штрафам и уголовному преследованию.
Как сообщалось ранее, 10 декабря в 15.30 в селе Азат во время проведения похоронной процессии произошел инцидент, в результате которого был задержан гражданин Н.
Напомним, 16-летний подросток был убит в Талгаре в начале октября в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.
Заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.
После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.
9 декабря стало известно, что на окраине Талгара обнаружено тело мужчины, связанного с делом об убийстве несовершеннолетнего.
10.12.2024, 18:25 33756
В Алматы сносят очередное незаконное кафе
Фото: акимат Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы сносят кафе в микрорайоне Айнабулак-1, которое признано незаконным по решению суда, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
7 февраля 2024 (...) инициирован иск на снос объекта в Жетысуский районный суд. Решением суда исковые требования удовлетворены, постановлением городского суда от 19 июня 2024 решение оставлено без изменения. Снос начат с участием судебных исполнителей департамента юстиции", - проинформировали в акимате со ссылкой на управление градостроительного контроля Алматы.
Ранее управлением в отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание на устранение выявленных нарушений.
Напомним, за прошлый год в Алматы было выявлено более тысячи нарушений в строительстве. 8 строительных компаний были лишены лицензии.
Алматинцы задаются вопросом, как получается, что серьезные нарушения выявляются в постройках, на возведение которых сам же акимат выдавал разрешение. Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
10.12.2024, 13:15 43246
Казахстанцам напомнили о рисках долевого строительства
Рассказать друзьям
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова рассказала о рисках, с которыми могут столкнуться участники долевого строительства, передает корреспондент агентства.
Уже сколько лет поднимается этот вопрос. Если у объекта застройщика нет гарантий к ЖК, то никто не гарантирует вам завершение строительства. Мы уже более трех лет не кредитуем строящееся жилье. Я думаю, что первый механизм борьбы с этим - больше говорить людям, что заключать предварительные договоры, различные договоры инвестирования - это фактически подарить кому-то собственные деньги", - сказала глава "Отбасы банка".
При этом она отметила, что количество займов на покупку квартир с правоустанавливающими документами растет. По ее словам, рынок предложения в Казахстане очень большой и готовых квартир, "где все уже зарегистрировано",- достаточно.
Когда человек берет на себя риск и вкладывается в какой-то долевой объект, у которого отсутствует разрешение, он должен понимать, что фактически он дарит кому-то свои деньги. Может быть, объект завершат, но человек будет ждать больше полутора-двух лет, чем планировал", - обратила внимание Ляззат Ибрагимова.
Ранее министр строительства РК Канат Шарлапаев порекомендовал пострадавшим от недобросовестных застройщиков жильцам пожаловаться в госорганы, в частности в суд и прокуратуру. По его словам, Генпрокуратура всегда выступает на стороне дольщиков. Прежде всего необходимо внимательно ознакомиться с законом о долевом строительстве.
10.12.2024, 12:49 46536
Продававшего в интернете диких птиц браконьера задержали в Акмолинской области
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области полицейские задержали мужчину, ловившего диких птиц с помощью запрещенных сетей, сообщает Polisia.kz.
5 декабря в ходе операции "Браконьер" сотрудники полиции совместно с работниками "Охотзоопрома" задержали 54-летнего жителя Астаны вблизи села Байсуат. Мужчина незаконно отлавливал диких птиц семейства щегол черноголовый, используя запрещенные сети. В результате операции изъято 76 птиц, но, к сожалению, значительная часть из них погибла, запутавшись в сетях", - сообщили в полиции.
В ходе предварительного следствия установлено, что браконьер приехал в Буландынский район, где в поле установил прутья с сетями для ловли диких птиц. Он успел поймать около 80 птиц, чтобы потом продать их через интернет.
По данному факту начато досудебное расследование и назначено судебно-биологическое исследование изъятых объектов.
В полиции напомнили, что охота на птиц строго запрещена на территории Казахстана.
Ранее сообщалось, что на Каспии в браконьерских сетях, предназначенных для вылова осетровых рыб, гибнут бакланы.
09.12.2024, 16:42 78441
В Алматинской области учителям необоснованно выплатили более 4,5 млн тенге
Образовательные услуги фактически не оказывались
Рассказать друзьям
Конаев. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алматинской области установила, что учителям, ответственным за обучение 55 детей с особыми образовательными потребностями, необоснованно выплатили 4,5 млн тенге.
По информации прокуратуры региона, учителям в период стационарного лечения детей необоснованно начислялись выплаты за образовательные услуги, которые фактически не оказывались.
По итогам проверки в бюджет государства возвращено более 4,5 млн тенге. Виновные лица привлечены к ответственности в установленном законом порядке.
09.12.2024, 12:10 86366
В Казахстане количество внутренних туристов достигло шести миллионов человек
Приток иностранных посетителей составил 11,5 млн человек
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за девять месяцев 2024 года количество внутренних туристов увеличилось на 562 тысячи, достигнув отметки 6 млн человек, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.
Приток иностранных посетителей составил 11,5 млн человек, что почти вдвое больше показателей аналогичного периода 2023 года. Из них 969 тысяч иностранных туристов остановились в местах размещения. Данные показатели свидетельствуют об эффективности принимаемых мер и возрастающем интересе к Казахстану как к туристскому направлению", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что экономические показатели отрасли также показывают существенный рост.
Совокупный доход объектов размещения вырос на 27%, составив 224 млрд тенге. Количество объектов размещения увеличилось на 306 единицы, до 4315, а их вместимость возросла на 18 тысяч койко-мест, достигнув 226 тысяч. Это позволяет Казахстану значительно повысить готовность к приему как внутренних, так и международных туристов", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что инвестиции в туристическую отрасль продолжают стремительно расти.
За 10 месяцев 2024 года их объем увеличился на 33,6%, составив 668,1 миллиарда тенге. Среди ключевых проектов - "Туристский район Астаны" с предварительной стоимостью 194 миллиарда тенге, который создаст около 2 тысяч рабочих мест и будет генерировать 10 миллиардов тенге налоговых отчислений ежегодно после выхода на полную мощность. Завершение проекта запланировано на 2026 год", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что поток посетителей из Китайской Народной Республики в Республику Казахстан вырос на 50%.
09.12.2024, 08:29 92891
На окраине Талгара обнаружили тело дяди Шерзата Полата
Фото: МВД РК
Рассказать друзьям
Талгар. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На окраине Талгара обнаружено тело мужчины, связанного с делом об убийстве несовершеннолетнего. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
Вблизи города Талгара было обнаружено тело 30-летнего мужчины. Согласно предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством через повешение. Установлено, что погибший являлся дядей несовершеннолетнего Шерзата Полат, трагически погибшего 4 октября текущего года", - говорится в сообщении полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств. На данном этапе следствия каких-либо признаков криминального характера не установлено.
Семья погибшего Ш. Полат все время находилась под охраной полицейских. За все время каких-либо угроз семье погибшего не зафиксировано. Из пояснений сотрудников, осуществлявших охрану, установлено, что мужчина вышел из охраняемого объекта в 23.30 и уехал на личном автотранспорте. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - отметили в полиции.
Напомним, 16-летний подросток был убит в Талгаре в начале октября в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.
Заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.
После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.
08.12.2024, 11:21 123431
Акимат СКО отменил подсветку телевышек за 200 млн тенге
В акимате объяснили решение общественным резонансом
Рассказать друзьям
Петропавловск. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Северо-Казахстанской области отменил подсветку двух вышек в Петропавловске за 200 млн тенге, объяснив решение общественным резонансом, сообщает "Петропавловск.news".
Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов отметил, что инициатива акимата города вызвала вопросы у журналистов, что впоследствии создало резонанс в обществе.
Конкурс на оформление телевышек на сумму 200 млн тенге не состоится. Инициатива была отменена, как только она поступила в областной акимат", - сообщил Гауез Нурмухамбетов.
Световое оформление должно было преобразить две вышки города: старейшую телевышку на улице Брусиловского и вышку "Казахтелекома" на улице Букетова. На установку светодиодного оборудования и обслуживание предполагалось выделить 229,5 млн тенге из бюджета, распределив расходы на 2024 и 2025 годы.
Однако после бурной реакции СМИ и общественности, а также напоминания о неотложных проблемах региона, таких как восстановление после паводков и ремонт инфраструктуры, проект, требовавший выделения средств из бюджета, был аннулирован.
Решение об отмене конкурса позволит перенаправить средства на более важные задачи.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
11.12.2024, 09:55Назначен аким Сарани 11.12.2024, 10:3413241Депутаты предложили завершить исследование по единому часовому поясу к марту 2025 года 11.12.2024, 10:3412141Смаилов подверг жесткой критике систему субсидирования АПК 11.12.2024, 08:2611896На 15 суток арестовали отца Шерзата Полата 11.12.2024, 11:5010456Более 10 миллионов человек против единого часового пояса - депутат 05.12.2024, 18:51174706В Бюро нацстатистики назвали самые густонаселенные города и регионы РК 05.12.2024, 16:28171346Вернуть прежнее время: казахстанцы начали подавать обращения в Конституционный суд 06.12.2024, 18:10156371В Атырау закрыли рынок из-за угрозы распространения сибирской язвы 06.12.2024, 21:15155826Контрабанда и контрафакт табачной продукции угрожают экономике Казахстана и ЕАЭС 06.12.2024, 19:56153611Улучшение состояния транспортной инфраструктуры ЦА - одна из главных задач 21.11.2024, 17:12224096Изменение климата угрожает основным сельскохозяйственным секторам Казахстана 28.11.2024, 12:49223081Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи обратился к должникам 21.11.2024, 16:42222716Реализацию совместных проектов обсудил Токаев с акционером "Лукойла" 21.11.2024, 16:07215476В порту Курык досрочно завершены дноуглубительные работы 28.11.2024, 09:26212661Ночью жители Алматы ощутили землетрясение
Новости RT
Новости Китая
Актуальное
Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?