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Получить ЭЦП удаленно можно через камеру мобильного устройства

22.04.2022, 17:07 35716
Получить ЭЦП удаленно можно через камеру мобильного устройства
НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - С 23 апреля 2022 года видеопроверка Digital ID для получения электронной цифровой подписи (ЭЦП) на портале eGov.kz будет доступна без необходимости подключения камеры на компьютере, сообщили в АО "Национальные информационные технологии", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Процесс удаленного выпуска ЭЦП для жителей страны стал еще более доступным и удобным. Сервис видеопроверка Digital ID дает возможность пользователям пройти процедуру идентификации для удаленного получения ЭЦП с помощью QR-кода, используя мобильный телефон, если отсутствует или не работает камера на компьютере. Новые обновления доступны для физических и юридических лиц", - сообщили в компании.

 
Как отметил председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин, получение ЭЦП очень популярный сервис на портале eGov.kz. Только за этот год этой услугой воспользовались уже порядка 4,8 млн раз. 
 

Мы часто получаем обратную связь о том, что нет камеры либо она не работает на компьютере. Эти изменения делают процесс удаленного получения ЭЦП проще и удобнее", - сказал он.

 
Для того чтобы воспользоваться новыми обновлениями, требуется навести камеру телефона на QR-код, отображенный на экране компьютера, пройти видеопроверку. После успешного подтверждения необходимо продолжить привычный способ получения ЭЦП на своем компьютере.
 
Видеоинструкцию можно посмотреть здесь.
 
Стоит отметить, что видеопроверку с помощью QR-кода рекомендуется проходить на своем мобильном устройстве.
 

новости по теме

Китайский язык остается приоритетным направлением абитуриентов

23.04.2022, 15:33 6386
Фото: instagram/vypuskniki.kz.cn
НУР-СУЛТАН. 23 АПРЕЛЯ - В ходе встречи, посвященной Дню китайского языка, выпускники вузов Китайской Народной Республики обсудили рост вовлеченности молодежи в изучение языка и культуры Китая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Интерес к китайскому языку с каждым годом растет. Это заметно и по количеству поступающих в китайские вузы, и по количеству поступающих именно на кафедру китаеведения, которая с момента образования до сих пор остается самым приоритетным направлением абитуриентов", - отметила старший преподаватель кафедры китаеведения КазНУ имени Аль-Фараби Ажар Сериккалиева.

 
По мнению спикера, студенты кафедры являются цивилизационным мостом между китайским и казахским народом. Выпускники работают на различных казахстанско-китайских предприятиях на территории Казахстана и за рубежом. 
 
На мероприятии особое внимание было уделено первому в Алматы Chinese Speaking Club.
 

Наш клуб был организован в 2017 году энтузиастами, любителями изучения китайского языка. Мы проводим разговорные клубы китайского языка для студентов и работающих в этой сфере. Помимо этого мы организуем культурные мероприятия, совместные походы в горы или музеи города Алматы. В этом году нам уже 5 лет. Ребята, которые недавно закончили обучение с нами, уже трудоустроены", - рассказала организатор китайского клуба в Алматы Айдана Дюсекина.

 
Концертную программу в онлайн-формате составили музыкальные клипы, подготовленные выпускниками вузов КНР для участия в видеофестивале китайского языка, организованном ООН.
 

Столичные полицейские задержали пранкеров

23.04.2022, 14:23 6346
НУР-СУЛТАН. 23 АПРЕЛЯ - 21 апреля в 19.28 на пульт "102" поступил звонок о том, что на пересечении улиц Сейфуллин и -Уалиханова, около ТД "Аймактау", в багажнике автомашины находится парень, у которого связаны скотчем руки и ноги, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На место был направлен наряд полиции. В ходе отработки территории все участники инцидента были установлены и задержаны. Ими оказались молодые люди в возрасте 19 - 22 лет, сообщает пресс-служба ДП Нур-Султана.
 
В ходе выяснения обстоятельств дела установлено, что нарушители общественного порядка проводили социальный эксперимент.
 
Сотрудниками управления полиции района Байконыр правонарушители привлечены к административной ответственности по статье 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство", материалы направлены в административный суд для принятия окончательного решения. 
 
Напомним, недавно к ответственности был привлечен участник пранка с похищением девушки в Алматы.
 

В Жамбылской области скончался солдат-срочник

23.04.2022, 13:13 8391
В Жамбылской области скончался солдат-срочник
Фото: gov.kz
ТАРАЗ. 23 АПРЕЛЯ - 22 апреля в военном госпитале пгт. Гвардейский скончался рядовой срочной службы Калбай Алибек Саламатулы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Солдат потерял сознание во время утреннего построения. Военнослужащему была оказана необходимая медицинская помощь. Однако он скончался, не приходя в сознание, сообщает пресс-служба Минобороны.
 
Молодой человек был призван на срочную воинскую службу весной 2022 года из Мангистауской области.
 
По факту смерти солдата начата проверка.
 

Руководство Министерства обороны и личный состав Вооруженных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким Калбая Алибека Саламатулы", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

 

В Акмолинской области обсудили вопросы готовности к проведению весеннего сева

23.04.2022, 11:23 13431
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 23 АПРЕЛЯ - В Кокшетау состоялось аграрное совещание с участием акимов различных уровней и сельхозтоваропроизводителей региона по вопросам готовности и задачам по организованному и качественному проведению весеннего сева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Открывая встречу, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев отметил, что президентом страны во время поездки в регион была поставлена стратегическая задача - сельское хозяйство должно получить новый импульс развития за счет применения новых технологий, автоматизации и цифровизации, сообщает управление внутренней политики региона. 
 
В своем докладе заместитель акима Акмолинской области Галымжан Абдыкаликов отметил, что в текущем году область планирует провести яровой сев на площади 5,1 млн га с увеличением площади посева зерновых, зернобобовых и масличных культур.
 
Особое внимание спикер обратил на ключевых мерах государственной поддержки сельхозпроизводителей. Одной из таковых является инвестиционное субсидирование и субсидирование ставок вознаграждения по лизингу техники.
 
В регионе за три года приобретено 6,1 тысячи единиц техники на сумму 148,5 млрд тенге. С начала 2022 года сельхозтоваропроизводителями области приобретено 371 единица сельхозтехники на сумму около 14,2 млрд тенге.
 
Одним из основных условий своевременного проведения посевной кампании является наличие ГСМ. Правительством страны для проведения посевной кампании на область выделено 72 тысячи тонн гарантированного дизельного топлива, или 95% от потребности. 
 
Немаловажное значение для местных аграриев имеет вопрос субсидирования минеральных удобрений и пестицидов. В этом году из местного бюджета на субсидирование пестицидов выделено 10,5 млрд тенге.
 
Заместитель акима Акмолинской области подробно остановился и на развитии орошаемого земледелия региона.
 
На областном агросовещании выступили производственники и ученые, рассказавшие об особенностях проведения весенне-полевых работ нынешнего года. Неподдельный интерес у участников вызвали рекомендации ученых, которые изложил в своем докладе председатель правления ТОО "НПЦЗХ имени А.И. Бараева" Нурлан Серекпаев, приведший в кратком изложении зональные особенности возделывания сельскохозяйственных культур.
 
В завершении мероприятия Ермеком Маржикпаевым были даны поручения по своевременному проведению посевной кампании и решению проблемных вопросов в сфере сельского хозяйства и земельных отношений.
 

Текущая ситуация требует, чтобы мы как можно быстрее приблизились к мировым стандартам сельскохозяйственного производства. В этой связи нам следует неуклонно осуществлять курс на интенсификацию земледелия, обеспечение стабильного производства продукции не только в благоприятные годы, но и в годы с недостаточным увлажнением", - заключил аким области.

 
К слову, в регионе самый большой зерновой клин в республике, ежегодно производится около четверти зерна страны. Местные аграрии ежегодно экспортируют свыше 2 млн тонн зерна в 28 стран ближнего, дальнего зарубежья и более 1 млн тонн реализуется в другие регионы республики.
 
Ранее была организована региональная специализированная выставка "Агро Кокшетау - 2022", на которой были представлены сельскохозяйственная техника, перспективные сорта зерновых, зернобобовых, масличных культур и др.
 

Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях

22.04.2022, 21:23 30796
НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Туркестанской, Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", во второй половине дня 23 апреля на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза, шквал. Днем на севере области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный днем на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20 м/с. 
 
В Шымкенте в конце дня 23 апреля ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. 
 
23 апреля ночью на юге Актюбинской области ожидается сильный дождь, на западе, юге области - гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный, на западе, юге области порывы 18 м/с.
 
23 апреля на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.
 
23 апреля на юге Атырауской области ожидается днем сильный дождь. На севере, юге области - гроза. Ветер северо-западный, при грозе 15-20 м/с
 
23 апреля на севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.
 
23 апреля на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. На севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, на востоке, западе области порывы 15-20 м/с. 
 
Днем 23 апреля на западе Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с. 
 
Ночью 23 апреля на севере Кызылординской области, днем в центре ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем в центре области 15-20 м/с. 
 
Днем 23 апреля на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер северный, порывы 15-20 м/с. 
 
Сутки 23-24 апреля на юго-западе, северо-востоке Жамбылской области, в горных районах - гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, сутки 23-24 апреля на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, 24 апреля временами 23-28 м/с. 
 
В период 23-27 апреля в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми осадками в Алматинской области в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2900 метров) сохраняется опасность схода снежных лавин.
 

С 12 июня открываются прямые пассажирские авиарейсы Милан - Алматы - Милан

22.04.2022, 19:10 32206
С 12 июня открываются прямые пассажирские авиарейсы Милан - Алматы - Милан
Фото: instagram/neosair
НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - В рамках действующих договоренностей между Комитетом гражданской авиации МИИР РК и авиационными властями Италии создана правовая база для выполнения прямых регулярных рейсов между двумя странами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Зампредседателя Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева приняла участие во встрече с представителями итальянской авиакомпании NEOS, в ходе которой достигнута договоренность об открытии международного рейса между городами Алматы и Милан, сообщает пресс-служба МИИР РК.
 
Выполнение регулярных пассажирских авиарейсов по маршруту Милан - Алматы - Милан планируется начать с 12 июня. Полеты будут совершаться с частотой два рейса в неделю - по понедельникам и четвергам на воздушных судах Boeing737 и 787.
 
Напомним, в результате совместной работы с авиационными властями Таджикистана увеличивается количество регулярных пассажирских рейсов между Казахстаном и Таджикистаном.
 
С 29 апреля белорусская авиакомпания "Белавиа" планирует увеличить количество международных рейсов из Минска в города Нур-Султан и Алматы.
 
С 26 апреля казахстанская авиакомпания QazaqAir возобновляет международные рейсы между Атырау и Астраханью с частотой два рейса в неделю.
 

В МОН озвучили рекомендации по проведению выпускных в школах

22.04.2022, 18:09 33471
В МОН озвучили рекомендации по проведению выпускных в школах
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - В этом году в связи с улучшением эпидситуации у выпускников школ состоятся выпускные. Однако все они должны будут проводиться в стенах школы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Ученики старших классов всегда с нетерпением ждут выпускного, ведь это символизирует новый этап в жизни. Традиционное прощание со школой и педагогами в последние два года нарушила пандемия. Сегодня эпидситуация позволяет проводить выпускные. Однако все они должны в обязательном порядке проводиться в стенах школы. Попечительским советам школ и управлениям образования необходимо провести разъяснительную работу с родителями выпускников о нецелесообразности затрат на эти мероприятия. Этот вопрос - один из главных в повестке", - сообщила руководитель управления воспитательной работы и допобразования КДСО МОН РК Самал Кадырова.

 
В выпускных мероприятиях смогут принять участие педагогический коллектив школы, выпускники, родители выпускников, ветераны педагогического труда, члены попечительских советов, представители шефствующих организаций, управлений образования областей, Нур-Султана, Алматы и Шымкента, отделов образования, заинтересованных государственных органов и другие. 
 
Выпускной должен быть проведен силами самой организации образования.
 
Не допускается: 
 
  • привлечение к проведению мероприятий аниматоров, праздничных агентств, артистов, частных студий для проведения торжеств за оплату; 
  • организация праздничных столов;
  • проведение выездных экскурсий по городу (району) с привлечением автомобилей напрокат;
  • сбор денежных средств на подарки администрации школы и педагогам;
  • организация выпускных мероприятий в увеселительных учреждениях.
 
Последний звонок во всех школах Казахстана прозвенит 25 мая. Торжественное вручение аттестатов состоятся - 16 - 17 июня.
 

Фейком оказалась информация об увеличении размера пособий инвалидам

22.04.2022, 16:44 34136
Фейком оказалась информация об увеличении размера пособий инвалидам
НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - В Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан опровергли информацию об увеличении социальных пособий лицам с инвалидностью на 30 тысяч тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация о том, что лицам с инвалидностью 1-й, 2-й, 3-й группы, а именно инвалидам с детства, увеличены размеры социальных пособий на более чем 30 тысяч тенге, не соответствует действительности", - сообщила пресс-служба Минтруда РК.

 
Государственные социальные пособия по инвалидности ежегодно растут в связи с изменением величины прожиточного минимума. С 1 января 2022 года размеры пособий по инвалидности были повышены на 5%.
 
В Минтруда напомнили, что размеры государственных социальных пособий зависят от группы и причины инвалидности.
 
В министерстве отметили, что в связи с пересмотром коридора инфляции с 4 - 6% до 8 - 10% планируется проведение дополнительной индексации пособий.
 

Выплата пособий в повышенных размерах будет осуществлена после подписания главой государства закона "О внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2022 - 2024 годы", проект которого в настоящее время находится на рассмотрении в сенате парламента РК. При этом за прошедшее время начиная с апреля текущего года будет произведена соответствующая доплата до нового размера пособий", - уточнили в ведомстве.

 

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