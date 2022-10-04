Получившие повестку в России граждане Казахстана могут обратиться в посольство - МИД РК

Фото: МИД РК
АСТАНА. 3 ОКТЯБРЯ - В Министерстве иностранных дел РК прокомментировали ситуацию с гражданином Казахстана, получившим повестку в рамках частичной мобилизации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Если человек, допустим, находится на территории России, получил вид на жительство, это не гражданство, у него гражданство Казахстана остается. Наверное, в базе какая-то ошибка ушла. Он может показать свой документ военкомату или обратиться в посольство Казахстана и еще раз удостовериться, что является гражданином Казахстана", - заявил на сегодня на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
Ранее сообщалось, что 2 октября гражданин Казахстана, проживающий в Санкт-Петербурге, получил повестку в военкомат в связи с мобилизацией в России. Мужчина показал разносчику свой казахстанский паспорт, после чего на повестке поставили пометку "гражданин Казахстана".
Ранее член совета по развитию общества и правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов написал в своем Telegram, что в России готовят предложения для новых граждан РФ, имеющих российское гражданство менее 10 лет, по обязательному прохождению воинской службы в течение года для выходцев из стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Отказ от исполнения воинской обязанности должен повлечь за собой лишение российского гражданства не только для военнообязанного лица, но и для членов его семьи.