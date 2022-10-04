Получившие повестку в России граждане Казахстана могут обратиться в посольство - МИД РК

АСТАНА. 3 ОКТЯБРЯ - В Казахстане в очереди на жилье стоят более 621 тысячи очередников, в числе которых 402 тысячи лиц в социально уязвимом положении, заявил на брифинге в службе центральных коммуникаций заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Бауыржан Кабдол, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, определены четыре приоритетные категории граждан, которые наиболее уязвимы и остро нуждаются в решении жилищных вопросов: многодетные семьи (91 тысяча граждан); лица с инвалидностью I и II групп (51 тысяча граждан); семьи с детьми с инвалидностью (24 тысячи граждан); дети-сироты (61 тысяча граждан).

В этом году по поручению главы государства для ускоренного решения их жилищных проблем внедрены жилищные выплаты за аренду жилья в частном жилищном фонде. Наряду с этим в рамках принятой концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2026 года концептуально изменены условия льготных программ кредитования", - сообщил Кабдол.

Во-первых, по программе льготного кредитования можно приобрести только построенное местными исполнительными органами социальное кредитное жилье.

Во-вторых, исключены ограничения по максимальной сумме займа. Сумма кредита будет определяться по фактической площади реализуемого жилья. При этом в целях повышения качества социального жилья пересмотрены ценовые параметры финансирования строительства и реализации 1 квадратного метра с диапазона 160-240 тысяч тенге до 180-290 тысяч тенге.

В-третьих, исключены предельные ограничения размера по подтверждению дохода, но подтвердить платежеспособность участник обязан. Это гарантирует возможность покупателя обслуживать жилищный займ.

В-четвертых, по банковской практике и в целях солидарной имущественной ответственности сохранятся внесение заемщиком первоначального взноса. На сегодня этот порог для всех участников предусматривается в размере 10%, рассказал спикер.