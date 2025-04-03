02.04.2025, 14:57 23486
Пользователей мессенджеров предупредили о новой схеме мошенничества с "кружочками"
Мошенники взламывают аккаунты и скачивают "кружочки" с разговорами, чтобы с их помощью сформировать новые диалоги и вызвать доверие у жертв
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Мошенники разработали новую схему обмана пользователей мессендждеров, рассказала эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова.
Мошенники стали взламывать аккаунты пользователей мессенджеров и скачивать "кружочки" с разговорами, чтобы с их помощью сформировать новые диалоги и вызвать доверие у жертв, рассказала Храпунова изданию РИА Новости.
Эксперт сообщила, что аферисты начали активно взламывать аккаунты людей в мессенджерах и от их имени писать их подчиненным или коллегам.
Подтверждением взлома может являться дипфейк-кружок. Мошенники могут скачать "кружки" разговоров и сформировать нужный им диалог, сегодня это сделать несложно. Это классический ход - вызвать доверие", - отметила она.
Далее мошенник может действовать по разным схемам. Например, он может убедить жертву собрать все свои средства, взять кредит или продать недвижимость, а деньги перечислить на специальный счет либо передать их курьеру.
В таких случаях всегда надо придерживаться правила: свяжись с человеком через другой способ коммуникации", - подчеркнула эксперт.
Ранее АФМ предупредило казахстанцев о новых схемах мошенничества. Злоумышленники по месту работы граждан распространяют оповещения о проведении проверки в отношении определенных лиц, в которых призывают к сотрудничеству и предоставлению документов.
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02.04.2025, 16:41 19241
Казахстанских учителей приглашают принять участие в конкурсе педагогического мастерства русистов
Мероприятие приурочено к перекрестным юбилеям - от 225-летия А. С. Пушкина к 180-летию Абая Кунанбаева
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина и представительство Россотрудничества в Республике Казахстан проведут конкурс педагогического мастерства русистов Республики Казахстан, приуроченный к перекрестным юбилеям - от 225-летия А. С. Пушкина к 180-летию Абая Кунанбаева.
Как рассказали организаторы, в конкурсе могут принять участие школьные учителя русского языка и литературы, а также преподаватели русского языка организаций среднего профессионального образования и вузов Республики Казахстан.
Конкурс направлен на выявление и распространение лучших образовательных практик и популяризацию литературного творчества.
Участникам конкурса необходимо выполнить тестовые задания и представить сценарий урока. Регистрация на конкурс проводится с 31 марта по 13 апреля на портале "Образование на русском". Выполнение заданий конкурса будет организовано в дистанционном формате в период с 14 апреля по 4 мая", - уточнили в Россотрудничестве.
Победители конкурса будут объявлены не позднее 12 мая и смогут принять участие в V Костомаровском форуме в Москве, а призеры конкурса получат право пройти обучение по одной из программ дополнительного профессионального образования Института Пушкина в онлайн-формате.
02.04.2025, 10:40 33666
В Шымкенте подростки пытались зацепиться за хвостовой вагон пассажирского поезда
Фото: КТЖ
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Шымкент. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На железнодорожном вокзале города Шымкента зафиксирован случай грубого нарушения правил безопасности. Трое подростков в состоянии алкогольного опьянения пытались зацепиться за хвостовой вагон пассажирского поезда № 42 Атырау - Алматы. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".
Инцидент произошел в 01.20 во время отправления состава. Нарушителей заметил дежурный по вокзалу Шымкентского отделения магистральной сети. Он оперативно сообщил о происшествии дежурному по станции и сотрудникам линейной полиции.
В результате происшествия поезд задержался на пять минут и продолжил движение в 01.28.
Благодаря скоординированным действиям железнодорожников и правоохранительных органов подростки были задержаны и переданы в полицию для установления личности, выяснения всех обстоятельств и привлечения к ответственности", - отметили в пресс-службе.
Национальный перевозчик категорически предостерегает и предупреждает, что зацепление за вагоны является грубым нарушением правил безопасности на железнодорожном транспорте и представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью. Подобные случаи могут повлечь за собой тяжелые травмы или летальный исход.
Согласно установленным правилам и регламентам, пассажирам запрещается осуществлять посадку и высадку вне специально отведенных для этого мест - только на вокзалах и станциях, оборудованных посадочными платформами. Категорически запрещено находиться в технических зонах и пытаться зацепиться за внешние части вагонов. Такие действия создают серьезную угрозу жизни и здоровью", - отмечает АО "Пассажирские перевозки".
Также, по данным компании, во время технических остановок выход из поезда запрещен. Пассажирам не разрешается покидать вагон для прогулок, курения или иных целей, даже если поезд стоит в степной местности. Эти ограничения установлены в целях обеспечения безопасности.
Кроме того, пассажирам запрещается переходить железнодорожные пути в неустановленных местах. Пребывание на объектах движения железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения строго запрещено.
Ранее сообщалось, что в Казахстане ужесточена ответственность за нарушение правил безопасности на железной дороге.
02.04.2025, 08:33 38456
В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Синоптики прогнозируют погоду без осадков в большинстве регионов Казахстана.
Антициклон все еще сохраняет свое влияние на погоду большей территории Казахстана, обуславливая практически погоду без осадков, лишь на западе, северо-западе ожидается дождь, на востоке и в горных районах юго-востока РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки (дождь, снег)", - сообщили в Казгидромете.
На большей территории РК ожидаются усиление ветра, туман, на севере - гололед, на юго-востоке - гроза.
В Астане: переменная облачность, без осадков, +12, +14 °C.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, +15, +17 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +23, +25 °C.
01.04.2025, 20:54 67201
Михаил Ломтадзе: Успехи в развитии МСБ требуют поддержки, защиты и особого внимания
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 1 апреля прошло заседание правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова, посвященное цифровизации госуслуг. В ходе заседания, Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz рассказал о результатах успешной совместной работы с горсорганами.
Миссия Kaspi.kz - создавать инновационные сервисы, которые улучшают жизнь казахстанцев. И в рамках этой миссии мы совместно с госорганами делаем государственные услуги еще более доступными для граждан. Наше общее большое достижение, это то, что уже более 10 миллионов человек в месяц посещают сервис "Госуслуги" в приложении Kaspi.kz", - рассказал Михаил Ломтадзе.
Глава компании отметил, что это результат командной работы. Каждый сервис разрабатывается совместными командами Kaspi.kz и Министерства цифровизации, АО НИТ, Министерства финансов, Министерства внутренних дел и многих других государственных ведомств. "Мы друг у друга постоянно учимся, - отметил Михаил, - мы делимся своими знаниями и технологиями, и сами учимся у команд, которые работают со стороны госуслуг. Это реально большой актив с точки зрения будущего страны".
Самые популярные государственные сервисы в приложении Kaspi.kz - цифровые документы, замена водительских прав, переоформление автомобиля, свидетельство о рождении ребенка, справки. Предприниматели прямо на экране своего смартфона открывают ИП, сдают декларации об активах и обязательствах, платят налоги. И это лишь небольшая часть всего перечня государственных сервисов, представленных в приложении.
Я много езжу, общаюсь с инвесторами по всему миру и рассказываю про достижения Казахстана. По каждому из этих сервисов мне говорят, что таких успешных примеров больше нет нигде. Возможно, мы должны приложить больше усилий, чтобы об этом рассказывать. Казахстан является совершенно революционным примером того, как развиваются госуслуги", - подчеркнул Михаил Ломтадзе.
Особенно впечатлила в выступлении главы Kaspi.kz статистика по налогам.
В 2024 году 7,5 миллионов человек оплатили налоги через Kaspi.kz. Объем налогов, уплаченных физическими лицами и ИП с помощью сервиса, за год составил около 2,2 триллиона тенге. Это на 34% больше, чем в 2023 году.
Мы наблюдаем очень простую динамику, - прокомментировал Михаил Ломтадзе, - если сервис удобный, если мы сами делаем базовые расчеты, то люди и бизнес подключаются к онлайн-сервисам и платят налоги. Есть прямо пропорциональная зависимость между удобными онлайн-сервисами и результатами".
Kaspi.kz ежемесячно опрашивает 500 тысяч своих клиентов, чтобы узнать их мнение о продуктах и сервисах компании. Из каждых 10 опрошенных 8-9 человек ставят наивысшую оценку госуслугам в приложении Kaspi.kz. В том числе таким, как заполнение декларации и уплата налогов, которые являются необходимыми, но традиционно не самыми любимыми в народе процедурами.
Больше всех новым сервисам радуются предприниматели. Уже более 1 миллиона ИП открыты через Kaspi.kz с момента запуска сервиса. 1 миллион человек сдали декларацию по форме 250 и еще 281 тысяча сдали декларацию по форме 910. Только за 2024 год бизнес уплатил в бюджет налогов свыше 1,7 триллиона тенге.
Нас клиенты, предприниматели просят, добавляйте новые сервисы, делайте возможность другие налоговые документы тоже сдавать онлайн. Основная боль бизнеса, которую мы решаем - помогаем не ошибиться. Потому что предприниматели очень сильно боятся сделать ошибку", - пояснил глава Kaspi.kz.
По мнению Михаила Ломтадзе, государство совместно с участниками рынка создает в Казахстане систему взаимосвязанных сервисов, которые сопровождают бизнес на всех этапах его развития.
Сначала предприниматель открывает ИП, потому что хочет принимать безналичные платежи. Потом он начинает заниматься электронной коммерцией, торговать на территории всей страны. У него растет бизнес, он создает рабочие места, сдает декларации, платит налоги. Все это работает в комплексе. По мере того, как все игроки рынка - технологические компании, финтехи, банки - совместно с госорганами будут развивать систему онлайн-сервисов, предприниматели будут расти. Это станет большим результатам для страны, для прозрачности бизнеса", - считает Михаил Ломтадзе.
Статистика, которую привел спикер, наглядно показывает, как это работает. Синяя линия - безналичные платежи, красная линия -налоги. Чем больше безналичных платежей, тем больше прозрачности со стороны бизнеса и тем больше поступлений в бюджет.
Вместе с тем, Михаил Ломтадзе обратил внимание участников заседания на то, что успехи были достигнуты совсем недавно и развернуть положительную динамику в обратную сторону очень легко:
Динамика достаточно хрупкая. Развернуть всё обратную сторону достаточно легко. Чтобы люди и бизнес ушли снова в наличные - это сделать несложно, тем более учитывая, что достижения совсем недавние. Мы со своей стороны готовы продолжать создавать инновационные сервисы, делиться опытом, технологиями, делать жизнь людей и работу бизнеса более эффективной".
Хочется, чтобы мы вместе оберегали наши общие достижения и давали возможность бизнесу дальше расти, вносить свой вклад в развитие страны и создавать рабочие места", - подытожил глава Kaspi.kz.
Премьер-министр Олжас Бектенов пообещал, что правительство поддержит дальнейшую цифровизацию. "Действительно, успехи Kaspi в части цифровизации, предоставления онлайн-сервисов, впечатляют! Мы со стороны государства, конечно же, будем поддерживать дальнейшую цифровизацию госуслуг".
Вы хорошие вещи показываете по уплате налогов - сказал премьер-министр, обращаясь к Михаилу Ломтадзе", - нам нужен вывод бизнеса из тени. Поэтому нам есть, над чем совместно работать. В дальнейшем, желаю вам успехов, будем оказывать поддержку".
01.04.2025, 17:17 74701
В Казахстане портал eGov.kz временно недоступен из-за повышенной нагрузки
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане портал электронного правительства eGov.kz временно недоступен из-за повышенной нагрузки, сообщает акционерное общество "Национальные информационные технологии".
Мобильное приложение eGov Mobile работает в штатном режиме. Однако в связи с повышенной нагрузкой на портал электронного правительства наблюдается временная недоступность eGov.kz. По этой причине пользователи могут столкнуться с частичной недоступностью портала eGov.kz", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что на данный момент специалисты НИТ прилагают все усилия и работают над полным восстановлением работоспособности портала eGov.kz и планируют завершение работ в ближайшее время.
Возможна временная недоступность оказания услуг в центрах обслуживания населения. Благодарим за понимание и приносим извинения за временные неудобства", - добавили в НИТ.
Ранее на брифинге в правительстве вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Ростислав Коняшкин прокомментировал сбои в работе портала электронного правительства eGov.
01.04.2025, 15:50 77231
В Казселезащите прошли увольнения после проверки
От занимаемых должностей освобождены ответственные заместители руководителя ведомства и 4 руководителя производственно-эксплуатационных отделов
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам внутреннего расследования в ГУ "Казселезащита" уволили ряд должностных лиц, сообщил в ответе на депутатский запрос премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.
В ГУ "Казселезащита" проведено внутреннее расследование, по итогам которого были приняты соответствующие меры со стороны руководства ГУ "Казселезащита", сообщил премьер-министр.
За несвоевременное исполнение задачи были наложены дисциплинарные взыскания на заместителей руководителя и руководителей отделов ГУ "Казселезащита", а также освобождены от занимаемых должностей ответственные заместители руководителя ГУ "Казселезащита" и 4 руководителя производственно-эксплуатационных отделов. Кроме того, кадровой службой ГУ "Казселезащита" устранены все выявленные нарушения в части соблюдения трудового законодательства", - уточнил Бектенов.
Также он сообщил, что в рамках комплексного плана развития водной отрасли Республики Казахстан на 2024-2028 годы запланировано проведение многофакторных обследований на 557 гидротехнических сооружениях, из них 168 республиканских ГТС на сумму 5,9 млрд тенге, 389 коммунальных ГТС на сумму 6,1 млрд тенге, с целью оценки состояния и безопасности ГТС, выявления отклонений от проектных решений и предотвращения аварийных ситуаций.
Вместе с тем в комплексный план включены мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции 130 ГТС на сумму 279,9 млрд тенге.
01.04.2025, 10:58 88021
К юбилею Великой Победы в Алматы откроется новый музей боевой техники под открытым небом
Фото: Минобороны РК
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Алматы. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - К юбилею Великой Победы в Алматы откроется новый музей боевой техники под открытым небом. Он станет частью мемориального комплекса в парке 28 гвардейцев-панфиловцев и будет располагаться на территории Дома армии, сообщили в пресс-службе Минобороны РК.
В Доме армии, где расположен филиал Национального военно-патриотического центра и Музея боевой славы, которым руководит внучка Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова Алуа Байкадамова, также проводятся работы по реконструкции. В здании ведется капитальный ремонт концертного и мраморного залов, а также Музея боевой славы. Здесь открыт офицерский клуб и кинопавильон для съемок детских военно-патриотических фильмов.
Для Алматы Дом армии имеет огромное культурное значение. Это памятник архитектуры, и мы обязаны сохранить его первозданный вид как одну из самых сакральных достопримечательностей города и страны", - отметил глава Минобороны Руслан Жаксылыков.
Одной из главных особенностей реконструкции станет создание музея боевой техники под открытым небом. Экспозиция музея представит около 30 образцов вооружения времен Великой Отечественной войны. Среди самых ценных экспонатов - 152-миллиметровая гаубица образца 1931 года.
Музей боевой техники станет важным дополнением Дома армии. Он будет расположен по правой стороне улицы Калдаякова, а с левой стороны силами акимата будет устроен сквер для отдыха горожан и гостей Алматы. Мы гордимся тем, что все эти объекты будут открыты к 80-летию Победы", - рассказала Алуа Байкадамова.
01.04.2025, 09:57 77061
В Семее суд назначил административные взыскания родителям издевавшихся над школьником подростков
Фото: Depositphotos
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Семей. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних области Абай рассмотрел административные дела в отношении родителей подростков, причастных к избиению сверстника в городе Семее, сообщили в пресс-службе суда.
Суд признал их виновными в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по воспитанию детей и назначил соответствующие административные взыскания в соответствии со статьей 127 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях", - отметили в суде.
Согласно постановлениям суда, гражданин Л.А. был подвергнут административному аресту на 5 суток, граждане Д.М., М.Т., Т.А. и А.К. оштрафованы на 78 640 тенге каждая.
Сообщается, что ранее специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних области Абай рассмотрел гражданские дела о направлении несовершеннолетних правонарушителей в специализированные учебные заведения для детей с девиантным поведением.
В частности, Л.М. (2011 года рождения) был направлен в областную специальную школу-интернат с особым режимом содержания на 6 месяцев. Основанием послужило совершение им двух уголовных правонарушений, по которым были прекращены досудебные расследования в связи с недостижением возраста уголовной ответственности.
Ш.Э. (2008 года рождения), систематически нарушавшая общественный порядок и уклонявшаяся от учебы, помещена в областную специальную школу-интернат для детей с девиантным поведением в городе Серебрянске сроком на 4 месяца.
М.А. (2012 года рождения), неоднократно совершавшая правонарушения, также направлена в указанное учебное заведение сроком на 4 месяца.
При этом суд отказал в удовлетворении заявлений о направлении В.М. (2012 года рождения), Е.С. (2014 года рождения) и Т.С. (2014 года рождения) в специальные образовательные учреждения. Решение принято в связи с тем, что В.М. не имела систематических нарушений, а двое других не достигли возраста, необходимого для помещения в специализированные учебные заведения (помещение в специализированные учебные заведения по закону возможно только с 11 лет)", - уточнили в суде.
Отмечается, что в случае необходимости срок пребывания подростков в спецшколах может быть продлен по ходатайству администрации учреждений.
Напомним, в феврале в соцсетях появилось видео, на котором группа подростков издевалась над сверстником. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?