Пополнение молодых врачей прибыло в Карагандинскую область

Караганда. 10 августа. Kazakhstan Today - Выпускники медицинских университетов Караганды, Алматы и Туркестана приехали на работу в Бухаржырауский район Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

В Центральную районную больницу прибыло 11 молодых врачей. Пополнились ряды специалистов во врачебных амбулаториях сел Уштобе, Петровка, в участковой больнице поселка имени Габидена Мустафина и поликлинике районной больницы.

Начинающих докторов обеспечили жильем и им выплатят подъемные - по 400 тысяч тенге каждому.

По словам директора ЦРБ Бухаржырауского района Дамет Нурмагановой, дефицит кадров снижается, работа в этом направлении продолжается.

Ожидается приезд терапевтов в СВА села Доскей и районную больницу.

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