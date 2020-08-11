Система Orphus

Пополнение молодых врачей прибыло в Карагандинскую область

10.08.2020, 18:38 5320
Пополнение молодых врачей прибыло в Карагандинскую область
Караганда. 10 августа. Kazakhstan Today - Выпускники медицинских университетов Караганды, Алматы и Туркестана приехали на работу в Бухаржырауский район Карагандинской области, передает Kazakhstan Today. 
 
В Центральную районную больницу прибыло 11 молодых врачей. Пополнились ряды специалистов во врачебных амбулаториях сел Уштобе, Петровка, в участковой больнице поселка имени Габидена Мустафина и поликлинике районной больницы.
 
Начинающих докторов обеспечили жильем и им выплатят подъемные - по 400 тысяч тенге каждому.
 
По словам директора ЦРБ Бухаржырауского района Дамет Нурмагановой, дефицит кадров снижается, работа в этом направлении продолжается.
 
Ожидается приезд терапевтов в СВА села Доскей и районную больницу.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая