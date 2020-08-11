Пополнение молодых врачей прибыло в Карагандинскую область

В Центральную районную больницу прибыло 11 молодых врачей. Пополнились ряды специалистов во врачебных амбулаториях сел Уштобе, Петровка, в участковой больнице поселка имени Габидена Мустафина и поликлинике районной больницы.
Начинающих докторов обеспечили жильем и им выплатят подъемные - по 400 тысяч тенге каждому.
По словам директора ЦРБ Бухаржырауского района Дамет Нурмагановой, дефицит кадров снижается, работа в этом направлении продолжается.
Ожидается приезд терапевтов в СВА села Доскей и районную больницу.
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