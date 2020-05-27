Порядка 40 объектов культуры в Акмолинской области будут отремонтированы в текущем году

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Кокшетау. 26 мая. Kazakhstan Today - В Акмолинской области ведется масштабная работа по созданию условий для развития культуры, передает Kazakhstan Today.

Благодаря поддержке государства с каждым годом увеличивается финансирование сферы.

В нынешнем году в рамках программы "Дорожная карта занятости" будут отремонтированы 38 объектов культуры, еще 3 проекта - по программе "Ауыл - ел бесігі". Среди них - ремонт фасада ДК "Кокшетау", здания ДК "Кокше" в поселке Красный яр, культурно-спортивного объекта в ауле Енбек Аккольского района, строительство Центра досуга молодежи в селе Бастау Атбасарского района и другие. Благодаря этому заметно меняется облик сельских учреждений культуры", - рассказали в пресс-службе управления внутренней политики Акмолинской области.

В ведомстве также сообщили, что выделены средства на приобретение автотранспорта трем областным организациям.

Сегодня данная сфера объединяет в себе 660 объектов культуры, на которых ежедневно вносят свою лепту в развитие отрасли порядка 3 тысяч человек", - уточнили в УВП.

Акмолинский регион по праву считается не только аграрным, но и пристоличным культурным центром страны с богатейшей культурой, музыкальными традициями. Немало ярких и талантливых личностей родились выросли на земле Сарыарки, бесценные творения которых оставили неизгладимый след в истории казахского народа", - подчеркнул аким области Ермек Маржикпаев.

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