Пошаговый план реализации предвыборных обязательств для южных регионов утвердили в партии Nur Otan

Нур-Султан. 19 февраля. Kazakhstan Today - Nur Otan в течение месяца после выборов подготовил Дорожные карты по реализации своих 216 предвыборных программ с конкретными показателями на каждый год, передает Kazakhstan Today.





Как сообщает пресс-служба партии, в рамках поручения Елбасы, лидера партии Нурсултана Назарбаева для обеспечения системного контроля в каждом регионе, городе и районе установлены конкретные целевые индикаторы и сроки, а также определены ответственные исполнители.





Так, в Жамбылской области в ближайшие 5 лет предусмотрено исполнение 986 показателей и 102 мероприятий. В 2021 году предвыборная программа будет исполнена на 19,3%, в 2022 - на 39%, в 2023 - на 58,9%, в 2024 - на 79% и на 100% в 2025 году.





Уже в этом году будет отремонтировано и построено 295 из 1221 километра автодорог, 266 из 697 километров водоснабжения, обеспечена газификация 20 из 107 населенных пунктов. В 2022 году будут установлены скважины для очистки питьевой воды в 11 селах, а в 2023 еще в 25 населенных пунктах. До конца следующего года планируется построить завод по переработке/сжиганию твердых бытовых отходов. В течение 5 лет будет создано 84 тысячи рабочих мест.





В Туркестанской области запланировано исполнение 1623 показателей и 7497 мероприятий. В 2021 году региональная предвыборная программа будет реализована на 20,4%, в 2022 - на 40,7%, в 2023 - на 61,3%, в 2024 - на 81% и полностью в 2025 году.





Уже до конца текущего года будет построено более 6,2 тысяч из 21 379 квартир, 13 из 111 медицинских объектов, 85 из 266 школ, 50 из 236 объектов спорта. В целом, запланировано создание 40 тысяч рабочих мест, открытие новых и расширение 152 предприятий, строительство 214 новых туристических объектов и другое.





В Кызылординской области в рамках Дорожной карты предусмотрено исполнение 611 показателей и 1776 мероприятий. В 2021 году программа партии будет реализована на 21,7%, в 2022 - на 42,1%, в 2023 - на 61,9%, в 2024 - на 79,5% и на 100% в 2025 году.





В этом году планируется строительство и реконструкция 396 из 1128 километров автодорог, 29 из 503 километров водоснабжения, 123 из 382 километров газоснабжения. В течение 5 лет планируется обеспечить 67 тысяч рабочих мест, строительство 100 новых туристических объектов.





В Алматинской области утверждено 1910 показателей и 6256 мероприятий. В 2021 году предвыборная программа будет исполнена на 20,1%, в 2022 - на 40,4%, в 2023 году - на 61,2%, в 2024 - на 80,6% и на 100% в 2025 году.





Уже в текущем году будет построено 20 из 72 медицинских объектов, 10 школ из 81, 3 общежития для молодежи из 8, 4 объекта культуры из 65, 2 объекта спорта из 18. До 2025 года будет создано 134 тысячи рабочих мест, построено и реконструировано 188,7 километра автодорог местного значения, 11,9 километра сетей теплоснабжения, построены газораспределительные сети в 99 населенных пунктах и другое.





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