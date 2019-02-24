После долгой болезни ушел из жизни легендарный ветеран ВС Казахстана Борис Керимбаев

Астана. 12 февраля. Kazakhstan Today - После долгой болезни ушел из жизни легендарный ветеран Вооруженных сил Казахстана Борис Керимбаев по прозвищу Кара майор, передает Kazakhstan Today.

12 февраля 2019 года на 72-м году жизни после продолжительной болезни скончался ветеран Вооруженных Сил, полковник в отставке Борис Тукенович Керимбаев", - сообщила пресс-служба Министерства обороны РК.

Накануне, 11 февраля, в преддверии 30-й годовщины вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан, министр обороны Нурлан Ермекбаев навестил ветерана в военно-клиническом госпитале МО РК.

Борис Тукенович Керимбаев родился 12 января 1948 года в Алматинской области. Решив связать свою жизнь с воинской службой, он прошел все ступени служебной карьеры от курсанта Ташкентского высшего общевойскового командного училища до командира полка.

Отдельной героической страницей в его биографии является выполнение интернационального долга в Демократической Республике Афганистан в 1981-1983 годах, где он командовал легендарным отрядом специального назначения и около двух лет успешно противостоял превосходящим силам противника на важнейшем направлении.

Как пояснили в пресс-службе, свое прозвище "Кара майор" ("черный" или "грозный" майор) Керимбаев получил, будучи командиром второго "мусульманского" батальона, и оно закрепилось за ним на всю жизнь.

177-й отдельный отряд специального назначения ГРУ ГШ ВС СССР был сформирован на базе 22-й отдельной бригады специального назначения САВО в городе Капчагае Алматинской области Казахской ССР. Боевая деятельность 177-го отряда сводилась к разведывательным поискам, засадным операциям и участию в открытых боестолкновениях.

В конце мая 1982 года отряд занял Панджшерское ущелье, перекрыв почти на год всяческое движение формированиям Ахмад Шах Масуда, несмотря на их численный перевес. Керимбаев стал первым среди командиров, чьи боевые потери оказались наименьшими.

За годы своей службы Борис Тукенович личным примером воспитал целую плеяду достойных генералов и офицеров, многие из которых по сегодняшний день продолжают активную деятельность. Даже находясь на заслуженном отдыхе, он неустанно трудился на благо Родины, принимая участие в общественной жизни страны. Его заслуги по праву отмечены высокими государственными наградами. Имя полковника Керимбаева навсегда останется в нашей памяти как образец героизма, самоотверженности и патриотизма. Руководство Министерства обороны скорбит в связи с кончиной Бориса Тукеновича Керимбаева, выражает глубокие соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении ведомства.

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