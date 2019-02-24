После отставки правительства вице-министр Минсельхоза решил оставить госслужбу

Астана. 22 февраля. Kazakhstan Today - Первый вице-министр Министерства сельского хозяйства РК Арман Евниев заявил о решении уйти с государственной службы, передает Kazakhstan Today.

Случилось то, что должно было случиться, потому что к этому все шло. Но, как и любой нормальный человек в этой ситуации, решил позволить немного рефлексии и задать себе несколько вопросов. А чтобы отрезать путь к отступлению, решил этим тут поделиться. А может, и другие зададут себе эти вопросы и что-то изменят в своей жизни. Во-первых, считаю, что каждый госслужащий в ответе за результат работы всего правительства. В том числе и я. Вроде бы работал изо всех сил, где-то даже на пределе физических возможностей. Отец воспитывал и учил любое дело в жизни делать так, чтобы можно было гордиться результатом. А если нет результата или результат, за который стыдно - имеет ли смысл работать в таком формате дальше?! Во-вторых, как гражданин и патриот, который заинтересован в процветании этой страны, как минимум, ради того, чтобы мой пятимесячный внук вырос и жил в благополучной и успешной стране, могу ли я себе позволить работать также безрезультативно как работаю сейчас? И может ли быть оправданием продолжение такой работы, что ты лишь винтик в системе и что от тебя лично ничего не зависит?", - написал вице-министр на своей официальной странице в Фейсбуке.

Он сообщил, что принял решение уйти с государственной службы.

Когда я задал себе подобные вопросы в последний раз, то ушел с государственной службы. Но вернулся год назад только по одной причине - доказать, что Проектный менеджмент работает и даёт гарантированный результат, если его правильно применять. Попытка внедрения проектного подхода в работу правительства была абсолютно правильным и смелым решением. Только жаль, что этот подход так и остался на зачаточном уровне и не получил должного развития. В основе правильного проектного менеджмента - три принципа: SMART-цели и персонификация ответственности, SCRUM ("слон по кусочкам", каждый день) и партнерство. Уверен, если бы все эти три принципа были реализованы по всем программам и проектам, задачи, поставленные президентом, были бы выполнены. Вместе с тем, пока мы пытались внедрить проектный менеджмент в работу нашего правительства, правительства передовых стран пошли намного дальше и начали переход от стандартного вертикального бюрократического подхода к новой - сетевой - модели управления. Это новые методы работы, новые виды отчетности, новые способы управления. Не буду здесь перечислять все инстанции, к которым я заходил с этими предложениями. Наверно, не пришло время. Внедрить сетевую архитектуру правительства без его политической воли невозможно. Но если ее внедрить, то для достижения успешных результатов уже нет необходимости работать внутри государственной службы, потому что работа будет строиться на принципах партнерства и сотрудничества. Следовательно, ускорить внедрение сетевого подхода будет легче извне, чем изнутри. А тогда что меня держит на госслужбе?", - задался вопросом Евниев.

Вывод: хватит тратить силы, время и деньги налогоплательщиков на письма и доклады, поручения и презентации, бесконечные заседания, совещания, круглые столы, на которых, как правило, "разговор о деле" считается "делом". Лучше отойду в сторону и займусь делом. Если кто-то из состава нового правительства прочтёт этот пост и заинтересуется внедрением правильного проектного подхода и сетевой моделью управления, готов в этом помочь", - резюмировал он.





Напомним, вчера глава государства отправил правительство Казахстана в отставку. Предложения о новом составе правительства он намерен внести 27 февраля в ходе заседания партии "Нур Отан".

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