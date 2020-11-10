После проверки ломбардов и МФО заемщикам возвратили более 130 млн тенге - Генпрокуратура

Нур-Султан. 9 ноября. Kazakhstan Today - В Генеральной прокуратуре Казахстана рассказали о результатах проверок микрофинансовых организаций и ломбардов, передает Kazakhstan Today.

В Казахстане от деятельности отдельных финансовых организаций пострадали около 17 тыс. граждан, им причинен ущерб в сумме более 21 млрд тенге. Под видом ломбардов мошенники фактически организовали финансовые пирамиды. В этой связи по поручению главы государства органами прокуратуры совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка были проведены проверки в деятельности более 350 ломбардов и онлайн-кредиторов", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверок были выявлены нарушения прав заемщиков в виде установления скрытых комиссий, завышения процентной ставки вознаграждения по микрозаймам и необоснованной реализации предметов залога.





По итогам проверок в отношении недобросовестных организаций возбуждено 910 дел об административных правонарушениях с наложением штрафа на сумму свыше 70 млн тенге. Агентством внесено 150 предписаний, по которым заемщикам возвращено более 130 млн тенге.

Сегодня законодательно установлен запрет на взимание с заемщиков любых платежей и комиссий при выдаче микрокредитов, за исключением вознаграждения и неустойки. Кроме того, с 1 января 2021 года вводится обязательное лицензирование микрофинансовой деятельности", - напомнили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства