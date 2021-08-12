Пост директора одной из школ в Павлодарской области занимал осужденный при СССР за убийство

ПАВЛОДАР. 11 АВГУСТА - Криминальное прошлое некоторых директоров школ выяснил павлодарский Антикор. Управлению образования региона рекомендовано их уволить, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Ведомство провело мониторинг информационного сервиса Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК на предмет привлечения к административной или уголовной ответственности административных госслужащих, директоров школ, а также бухгалтеров и лиц, занимающихся организацией госзакупок, сообщает Pavlodarnews.kz

Антикоррупционная служба выявила 14 человек, ранее совершивших уголовные правонарушения: восемь директоров, троих сотрудников, занимающихся организацией госзакупок, и троих бухгалтеров. Шестеро привлекались за совершение коррупционных преступлений.

К примеру, директор КГУ "СОШ имени Уахатова района Аккулы" Дуйсенов ранее осужден по статье 93 УК КазССР (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Ранее привлекался за коррупционное правонарушение директор Кызылтанской СОШ района Теренколь. При этом Трудовым кодексом статьей 26 не допускается трудоустройство в организации образования, воспитания и развития с участием несовершеннолетних лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию за уголовные правонарушения", - сообщил временно исполняющий обязанности руководителя областного департамента Агентства по противодействию коррупции Ардак Балгожин.

По его словам, эти события имели место в 1990-2000 годах, но о них стало известно при кадровых перестановках - с должности завучей на должность директоров.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства