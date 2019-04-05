Пострадавшего от горячей клизмы 10-месячного ребенка санавиацией доставили из Шымкента в Алматы

Шымкент. 4 апреля. Kazakhstan Today - Младенца, получившего сильный ожог в шымкентской больнице, отправили санавиацией на лечение в Алматы, сообщил заместитель главврача детской клинической больницы Туркестанской области Болат Нускабаев.

По его словам, ребенка сопровождает мать. Именно по её просьбе мальчика обследуют врачи Научного центра педиатрии и хирургии. Там же мальчику проведут диагностику внутренних органов. Таким образом, алматинские специалисты дадут свою оценку состоянию здоровья пострадавшего младенца, информирует " Астана-ТВ ".

Там он будет получать лечение. Сейчас у него острый период. Ведь прошло всего 3-4 дня, как он получил ожог. Через два дня его полностью обследуют. После того как он там пройдет соответствующее лечение, он вернется обратно к нам", - отметил Нускабаев.

Напомним, в инфекционной больнице Шымкента медсестра сделала годовалому ребенку клизму кипятком. Об этом в сети Facebook сообщила пользователь Кенжегуль Тергембаева. Со слов мамы пострадавшего ребенка Арайнур Калкаман автор поста написала, что 25 марта ребенку Нурисламу Тасполату стало плохо и их на скорой отвезли в Инфекционную больницу Шымкента. Там ребенку поставили диагноз ОРВИ, поставили ему систему, и ребенку стало лучше. 28 марта во время обхода врач назначил ребенку клизму. Когда медсестра начала делать клизму, ребенок сильно заплакал. При этом капли воды попали на ноги матери ребенка, и она почувствовала, что вода была горячая. Далее, по словам автора поста, мать сказала об этом медсестре, но та продолжила, заявив, что это обычная температура для клизмы. В итоге ребенок получил сильный ожог.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства