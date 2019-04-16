Пострадавший и погибший после избиения браконьерами инспекторы "Охотзоопрома" награждены орденом "Барыс" ІІІ степени

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Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - В Министерстве сельского хозяйства Казахстана прошло награждение инспекторов РГКП "ПО "Охотзоопром" Ерлана Балгабековича Нургалиева (посмертно) и Петра Алексеевича Ницык, передает Kazakhstan Today.

Указом президента Республики Казахстан от 31 января 2019 года №830 за храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга Ницык Петр Алексеевич и Нургалиев Ерлан Балгабекович (посмертно) награждены орденом "Барыс" ІІІ степени.

Награду отцу инспектора Ерлана Нургалиева и Петру Ницык от имени министерства вручил вице-министр сельского хозяйства Ерлан Нысанбаев. Напомним, 13 января 2019 года инспектор РГКП "ПО "Охотзоопром" Ерлан Нургалиев погиб от рук браконьеров в ходе проведения мероприятий по охране редких и исчезающих видов животных и сайгаков на территории Нуринского района Карагандинской области, сообщили в пресс-службе МСХ РК.

Вручая государственные награды, Е. Нысанбаев отметил, что это событие потрясло всю республику, вызвало резонанс среди защитников природы и простого населения. Преждевременная кончина одного из опытных и профессиональных специалистов показала незащищенность казахстанской природы перед браконьерством и черным рынком.

Со своей стороны министерство будет добиваться на законодательном уровне усиления защиты наших инспекторов, которые работают в тяжелых, экстремально-климатических условиях. В защите нашей природы должны быть заинтересованы все государственные органы и общественность в том числе. Поступок Ерлана Нургалиева навсегда останется в нашей памяти, как пример героизма и патриотизма для будущего поколения. Ерлан Нургалиева погиб, честно исполняя свой служебный долг, охраняя нашу природу и символ казахской степи - сайгаков от посягательства браконьеров", - сказал вице-министр.

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