Посвященную Кемелю Токаеву книгу презентовали в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. 21 ОКТЯБРЯ - 20 октября 2021 года в областной универсальной библиотеке имени С. Сейфуллина города Талдыкоргана презентовали книгу "Кемел аганын аманаты" Бактыкали Сагымкожаулы, исследователя творческого наследия известного казахского писателя Кемеля Токаева, передает корреспондент KAZAKHSTAN TODAY.

Презентация приурочена к 30-летию Независимости Казахстана.

В мероприятии участвовали общественные деятели, представители творческой интеллигенции и средств массовой информации.

По словам руководителя управления культуры, архивов и документации Алматинской области Марлена Кольбаева, в книге пропагандируют творчество Кемеля Токаева.

Молодое поколение должно знать о таких талантливых людях, как Кемель Токаев. Выдающийся писатель, драматург родился в селе Кальпе Каратальского района Алматинской области. Является основоположником детективного жанра в казахской литературе. Работал в редакциях газет "Лениншіл жас" (в настоящее время "Жас Алаш"), "Пионер Казахстана" ("Улан"), "Социалистический Казахстан" ("Егемен Казакстан"). Из-под его пера вышли в свет такие произведения, как "Звездный поход", "Зимняя ласточка", "Ночной выстрел", "Особое поручение", "Случай в Саргаване", "Меченое золото", "Последний удар", "Солдат ушел на войну" и другие", - сказал руководитель управления культуры, архивов и документации Алматинской области.

Бактыкали Сагымкожаулы рассказал, что на создание книги ушло два года.

В казахской литературе ранее не было детективного жанра, и первым, кто начал писать в этом направлении, был Кемель Токаев. Ни до, ни после него этот жанр не развивался в нашей стране. Кемель Токаев был человеком с непростой судьбой. В книге описаны разные периоды его жизни, начиная с малых лет", - сообщил он.

Бактыкали Сагымкожаулы отметил, что в издании можно найти моменты рабочей поездки Кемеля Токаева по нашей области. Он побывал в Каратальском, Жамбылском и Балхашском районах. Увидеться с ним было большой радостью для местных жителей. В презентуемой книге также описаны моменты нелегкой судьбы писателя, когда после возвращения с войны он занялся поиском своих родственников.

В завершение участники презентации отметили особую значимость этого труда, он получил высокую оценку читателя.

Напомним: Казахстан в этом году отметит 30-летие Независимости. В 1991 году 16 декабря Верховным советом РК был принят Конституционный закон "О государственной независимости РК". В этом году мы отмечаем 30-летие главного национального праздника - дня Независимости, образования суверенного государства Республика Казахстан. В преддверии юбилейной даты во всех регионах Казахстана, в том числе в Алматинской области, проводятся разноплановые мероприятия, посвященные 30-летию Независимости страны.