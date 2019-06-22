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Потепление ожидается в Казахстане в выходные, на западе и юге - сильная жара

21.06.2019, 12:18 5131
Нур-Султан. 21 июня. Kazakhstan Today - Потепление ожидается в Казахстане 22-24 июня, передает Kazakhstan Today.
 

В день летнего солнцестояния 21 июня началось и астрономическое лето. И погода уже соответствует ему. В западных и южных областях под влиянием антициклона без осадков и жарко, днём столбики термометра поднимутся до плюс 32-39 градусов, местами плюс 40-43 градусов", - сообщает "Казгидромет". 

 
По прогнозу, на остальной территории РК атмосферные фронты будут по-прежнему перемещаться через восточную половину республики, но их влияние будет ослабевать. Поэтому кратковременные дожди с грозами предполагаются местами. 
 

Температура хотя и предполагается ниже средних многолетних значений, но уже в понедельник ожидается её повышение днём до 23-28, местами 30-35", - отмечают синоптики.

 

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