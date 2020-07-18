Талдыкорган. 17 июля. Kazakhstan Today - Потребителям Алматинской области вернут около 9 млн тенге за тепло, передает Kazakhstan Today.

Законодательство Республики Казахстан о естественных монополиях предусматривает, что субъект естественных монополий в сфере теплоснабжения обязан производить перерасчет стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха. Перерасчет производится напрямую потребителям либо, в случае невозможности установления местонахождения потребителя, - путем снижения тарифа при оплате за регулируемую услугу по снабжению тепловой энергией.

Департамент комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Алматинской области по итогам отопительного сезона 2019-2020 годов провел работу по перерасчету стоимости за услуги теплоснабжения, с учетом фактической температуры наружного воздуха для потребителей Илийского района, Талдыкоргана, Уштобе, Сарканда и Капшагая Алматинской области, пользующихся услугами теплоснабжения и не имеющих общедомовых приборов учета тепла.

В результате проведенной работы сумма, подлежащая возврату населению средств за отопительный период 2019-2020 годов, составила 8 659 899 тенге с НДС, с учетом средней отапливаемой площади 850,634 тысяч квадратных метров.

Перерасчет стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха производится в соответствии с главой 10 правил формирования тарифов, утвержденных приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года №90. В основу перерасчета заложена зависимость объемов тепловой энергии, необходимых для отопления одного квадратного метра площади, от температуры наружного воздуха.

Размер перерасчета (возврат) стоимости за 1 квадратный метр отапливаемой площади с учетом фактической температуры наружного воздуха по топливной составляющей за отопительный период 2019-2020 годов с учетом НДС составляет от 0,0295 до 17,05 тенге за 1 квадратный метр.

Начисление по перерасчету должно будет отражено в едином платежном документе потребителей, не имеющих приборов учета.

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