Повышение пенсий и пособий, проактивное оказание соцподдержки: новый Социальный кодекс вступает в силу 1 июля в РК

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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства рассмотрены вопросы реализации норм нового Социального кодекса, вступающего в действие с 1 июля текущего года, - На заседании правительства рассмотрены вопросы реализации норм нового Социального кодекса, вступающего в действие с 1 июля текущего года, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.





Заместитель премьер-министра - министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова отметила, что теперь вопросы социальной поддержки в республике будут регулироваться одним документом - Социальным кодексом. Он вступает в силу с 1 июля, при этом часть его норм уже начала действовать с начала года.





В частности, документ охватывает вопросы соцподдержки от рождения до совершеннолетия, трудоустройства, безопасности труда, социального страхования, помощи при возникновении тяжелых жизненных ситуаций, поддержки пожилых людей и т.д.





Например, в целях усиления соцзащиты материнства и детства был предусмотрен ряд дополнительных мер. С начала года увеличен срок выплаты по уходу за ребенком до 1,5 года. На сегодняшний день такую помощь получили более 450 тысяч семей.





С 1 июля также увеличится размер пособия, выплачиваемого многодетным матерям, награжденным подвеской "Алтын алқа", орденами "Материнская слава" I и II степеней, имеющим звание "Мать-героиня". Эта мера затронет порядка 90 тысяч женщин.





Кроме того, в кодексе уделено большое внимание лицам с инвалидностью. В частности, размер пособий, выплачиваемых инвалидам, их опекунам и семьям, потерявшим кормильца, увеличится на 14,5%. С учетом увеличения размера пособий на 8,5% в начале года сумма выплат в целом вырастет на 23%.





В целом эти и многие другие нормы нового Социального кодекса направлены на повышение благополучия граждан и профилактику социальных рисков.





Как отметил премьер-министр, предлагаемые в новом кодексе меры позволят перезагрузить систему социальной защиты в соответствии с международными стандартами.





Теперь в сфере соцзащиты и пенсионного обеспечения систематизировано и усовершенствовано все законодательство. В Социальном кодексе сохранены основные нормы 10 утративших силу законов. В то же время предусмотрен ряд новых положений. Все они направлены на повышение качества жизни населения", -завил Алихан Смаилов.





По его словам, одной из значимых новелл кодекса является поэтапное повышение пенсий. Так, с 1 января нынешнего года и до 2027 года размер базовой пенсии будет повышен в среднем до 51%. Это коснется более 2 млн пенсионеров. В целом принимаемые меры позволят к 2025 году повысить совокупную пенсию (солидарная + базовая) в среднем на 27%.





Премьер-министр также напомнил, что теперь граждане имеют право передавать 50% своих пенсионных активов в доверительное управление. Вторая половина накоплений при этом остается в ЕНПФ для обеспечения будущей пенсии.





С 1 июля увеличиваются государственные социальные пособия еще на 14,5%. В целом общее повышение составит 23%. Инвалидность будет устанавливаться проактивно без обязательного посещения медицинских учреждений и получения подтверждений. Заключение дадут независимые эксперты из числа опытных врачей", - добавил Алихан Смаилов.



