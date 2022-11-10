Правительству пора начать серьезно заниматься вопросом смены собственника "АрселорМиттал" - депутат

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Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании мажилиса депутат Юрий Жулин зачитал депутатский запрос, в котором поднял тему безответственного отношения владельцев "АрселорМиттал Темиртау" к вопросам безопасности рабочих на предприятиях.
По словам депутата палаты Юрия Жулина, аварии на "АрселорМиттал Темиртау" стали обыденностью. Проверки выявляют не сотни, тысячи нарушений.
Причем трагедии происходят нередко по причине элементарного игнорирования требований промышленной безопасности", - сказал Жулин, озвучивая депутатский запрос.
Он напомнил, что летом из-за такого безответственного подхода в одном из цехов металлургического комбината при обрушении печи погибли четверо рабочих.
Сколько будет продолжаться такая ситуация? Сколько страна будет скорбеть и выражать соболезнования родственникам погибших шахтеров и металлургов? И сколько еще депутаты будут получать отписки на многочисленные запросы о проблемах на предприятиях Миттала?" - задался вопросом депутат, отметив, что государство и граждане ничем не обязаны этому инвестору.
Жулин подчеркнул, что инвестор "сполна окупил затраты миллиардами долларов прибыли благодаря экономии на модернизации, социальных обязательствах, зарплатах рабочих".
Все эти годы Миттал только выкачивает прибыль из отечественных предприятий, нещадно эксплуатируя казахстанских рабочих. Систематически нарушает взятые инвестиционные обязательства, игнорируя интересы государства. Очевидно, что такое отношение неминуемо приведет к негативным последствиям для предприятий и отрасли в целом", - заявил мажилисмен.
Столь беспощадная, по сути, колониальная эксплуатация национальных ресурсов, а главное граждан страны, подчеркнул депутат, "абсолютно несовместима с принципом справедливой экономики, о которой говорит глава государства".
В любой другой стране подобное поведение инвестора уже давно бы стало законным основанием для решительных действий, вплоть до расторжения договора", - высказался Жулин.
Он заявил, что правительство страны должно принципиально и жестко требовать от данного инвестора проведения глубокой модернизации производства, расширения мощностей, соблюдения прав рабочих на безопасный труд и достойную зарплату, а также экологических норм.
Считаем, что до завершения расследования произошедшей аварии топ-менеджмент компании должен оставаться под подпиской о невыезде и нести всю полноту ответственности. Хватит перекладывать ответственность на рядовых менеджеров и рабочих", - сказал Юрий Жулин.
Он подчеркнул, что правительству уже пора начать серьезно заниматься вопросом смены собственника в случае дальнейшего демонстративного нежелания "АрселорМиттал" уважать законы и выполнять взятые обязательства.
Кроме того, требует решения вопрос поддержки службы государственных инспекторов в области промышленной безопасности. Дефицит и высокая текучесть кадров в связи с низким уровнем зарплаты и социальной защиты серьезно ослабляют государственный контроль за промышленными предприятиями", - добавил Жулин.
Трагедия на шахте, унесшая жизни пяти человек, произошла 3 ноября около трех часов ночи на шахте имени Ленина, принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау". При бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа. Еще четверо пострадавших горняков были госпитализированы.