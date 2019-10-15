Празднование 201-летия Кызылорды завершилось грандиозным гала-концертом

Фото: e-kyzylorda.gov.kz

Кызылорда. 14 октября. Kazakhstan Today - В Кызылорде отметили 201-летие города. Длившиеся в течение месяца культурно-массовые мероприятия завершились грандиозным гала-концертом на центральном стадионе имени Гани Муратбаева. На торжественном мероприятии группе заслуженных работников страны были вручены благодарственные письма и нагрудный знак "Почетный гражданин города Кызылорды", передает Kazakhstan Today.

Аким области на торжестве по случаю Дня города вручил боксерам, которые прославили Казахстан на мировом чемпионате в российском городе Екатеринбурге, денежные сертификаты: Камшыбек Конкабаев получил 2 млн тенге, Турсынбай Кулахмет - 1 млн тенге. Кроме того, серебряный призер чемпионата мира по вольной борьбе Абуталип Аманов удостоился сертификата на 2 млн тенге. Денежные сертификаты в размере 500 тысяч тенге получили также тренеры спортсменов, сообщила пресс-служба акима региона.

Кызылорда с двухвековой историей благодаря единству и трудолюбию жителей города на сегодняшний день обрела современный облик, как город с динамично развивающейся экономикой и с высоким социальным потенциалом. Превратившись в интенсивную строительную площадку, территория города развивается на левом берегу Сырдарьи. Не только в центре города, но и на левобережье, создаются все условия для качественного и комфортного проживания населения, строятся жилые дома с различными социальными объектами. На самом деле, увеличение количества жилых домов, различных объектов, расширение строительства свидетельствует о том, что улучшается социально-экономическое положение города. Я считаю, что каждый из вас внес большой вклад в процветание города. В этот знаменательный день желаю каждой семье крепкого здоровья, счастья и благополучия, долгих лет жизни и семейного благополучия", - сказал аким области Куанышбек Искаков.

За последние годы в областном центре были построены несколько новых микрорайонов, свыше 7 тысяч кызылординцев стали обладателями квартир. В этом году работа в этом направлении будет продолжена в таком же интенсивном темпе, объем строительных работ в сравнении с таким же периодом прошлого года вырос в 2,3 раза. Причем 40% строительных работ приходится на город Кызылорду.

По словам акима области, самым крупным строительным объектом, на который выделены средства из республиканского и областного бюджета, на сегодня является новый город на левобережье Сырдарьи. Это 16 многоэтажных арендных домов на 820 квартир и 17 многоэтажных жилых домов (кредитное жилье) на 830 квартир. Все они будут сданы в эксплуатацию до года.

Началось празднование Дня города под открытым небом с фестиваля КВН. Затем были организованы фотовыставка "Кызылорда моими глазами" и акция "Веселая суббота", которая проходила каждую субботу. А 18-19 сентября в спортивном клубе имени Кажымукана Мунайтпасова городского отдела физической культуры и спорта состоялось городское открытое первенство по каратэ-до среди подростков.

В рамках недели культуры и духовности под названием "Мадениет майегі - Кызылорда" были организованы спортивные соревнования среди молодых семей "Толагай", конкурс по массовому выпеканию баурсаков "Бауырсак Party", а также молодежный карнавал. Кроме того, работники искусства провели праздничное мероприятие "Веселый автобус" с небольшой концертной программой, чтобы подарить праздничное настроение пользователям общественного транспорта.

Аким области Куанышбек Искаков принял также участие в ярмарке сельхозпродукции, где вся продукция продавалась ценам ниже рыночной, акции по посадке деревьев, конных состязаниях "Байга", празднике урожая "Алтын дан".

Праздничные мероприятия, посвященные Дню города и празднику урожая "Алтын дан", завершились гала-концертом с участием звезд казахстанской эстрады.

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