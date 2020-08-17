Предпринимателям Нур-Султана выставили обязательное условие для возвращения к работе

Нур-Султан. 16 августа. Kazakhstan Today - Всем субъектам бизнеса, чья деятельность разрешена с 17 августа, необходимо ознакомиться с требуемыми санитарными нормами и пройти обязательную регистрацию на специальном сайте, передает Kazakhstan Today.

Согласно постановлению главного санитарного врача Нур-Султана, опубликованному 16 августа, определен порядок возобновления работы бизнеса в столице. Субъектам МСБ, чья деятельность разрешается с 17 августа, необходимо получить акт соответствия санитарным нормам, который выдается в электронном формате через сайт InfoKazakhstan.kz.

Платформа InfoKazakhstan.kz, через которую каждый предприниматель сможет подать заявку на возобновление деятельности, была запущена 15 августа. Она освобождает предпринимателей от хождения по кабинетам и от сбора документов, пояснили в НПП "Атамекен".

При входе на сайт часть данных подгружается автоматически (название предприятия, БИН), заполнение остальных форм займет не больше 10-15 минут. На данный момент запущена только десктоп-версия, мобильная пока работает не в полном функционале.

Большая часть видов бизнеса, порядка 90%, может возобновить работу без проверки, в уведомительном порядке, также через регистрацию на сайте.

Отдельные виды бизнеса после регистрации на сайте должны в обязательном порядке пройти проверку на соответствие санитарным нормам. К ним относятся торгово-развлекательные комплексы (центры, торговые дома), торговые рынки пищевой продукции, непродовольственные рынки, детские оздоровительные лагеря (пришкольные, загородные).

Для возобновления деятельности без проверки в уведомительном порядке необходимо:

1 шаг. Зайти на сайт InfoKazakhstan.kz, зарегистрировать организацию через ЭЦП.

2 шаг. Скачать постановление главного санитарного врача, ознакомиться с санитарными требованиями, предъявляемыми к вашему объекту, и заверить ознакомление электронной цифровой подписью.

3 шаг. Получить в личном кабинете и на электронную почту акт о готовности, начать работать.

Субъектам МСБ, которые подлежат проверке перед возобновлением деятельности, необходимо:

1 шаг. Зайти на сайт InfoKazakhstan.kz, зарегистрировать организацию через ЭЦП, скачать постановление главного санитарного врача, ознакомиться с санитарными требованиями к вашему виду деятельности. Заверить ознакомление электронной цифровой подписью.

2 шаг. Подготовить помещение согласно санитарным требованиям.

3 шаг. Пройти проверку мониторинговой группы.

4 шаг. Если все в порядке, получить в личном кабинете сайта и на электронную почту акт соответствия санитарным нормам - разрешение на возобновление деятельности и начать работать.

Электронное разрешение нужно распечатать и разместить на объекте, в том числе на случай приезда мониторинговых групп.

Если получен отрицательный результат, то после устранения всех замечаний можно подать заявку на получение разрешения повторно.

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