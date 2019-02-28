Председатель Лиги волонтеров прокомментировала озвученные президентом РК меры соцподдержки казахстанцев

Алматы. 27 февраля. Kazakhstan Today - Председатель общественного фонда "Лига волонтеров" Айсулу Ерниязова прокомментировала сегодняшнее выступление президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на съезде партии "Нур Отан". Она отметила, что озвученные меры направлены на рост благосостояния каждого казахстанца, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшнем съезде председатель партии, президент страны Нурсултан Назарбаев объявил наше государство социально-ориентированным. Подтверждением этому явились все меры, которые отныне будут проводиться регулярно, многие из которых рассчитаны на ближайшие три года. Повышение пособий, заработных плат, увеличение количества квот и уход от трат на второстепенные дела - одни из немногих мер, подкрепленные конкретными аргументами и определенными денежными средствами. Это именно то, что необходимо нашей стране на сегодняшний день. Это огромное доверие Елбасы, и он поручил партии проконтролировать, чтобы каждый тенге дошел до семей нуждающихся казахстанцев", - сказала Ерниязова.

Она добавила, что "адресная помощь рассматривается как вариант реализации новой программы".

Волонтеры, предприниматели, меценаты - вот кого назвал президент основными участникам грядущих процессов наряду с органами местного управления", - пояснила председатель ОФ.

Напомнив, что "каждый человек рожден, чтобы быть счастливым", Ерниязова подчеркнула, что "каждый казахстанец должен получить возможность работать, строить семью, обрести крышу над головой, но не без участия своих соотечественников".

Пришло время консолидировать все возможности гражданского общества и приступить к реализации новой, поистине народной программы партии, которая, я уверена, наберет много позитивных откликов в сердцах казахстанцев!" - заключила председатель "Лиги волонтеров".

Напомним, сегодня президент Казахстана на съезде партии "Нур Отан" представил ряд мер социальной поддержки уязвимых категорий населения, а также объявил о выделении средств из Нацфонда для повышения качества жизни и благосостояния населения.

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