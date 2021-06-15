Айжан Ташенова: Мамай врет, не прекращая

АЛМАТЫ. 14 ИЮНЯ - Представитель Бауыржана Байбека Айжан Ташенова в ходе судебного процесса аргументировала опровержение доводов Жанболата Мамая, указав, в том числе, на "домыслы ответчиков касательно незаконной застройки Кок Жайлау и Кок Тобе. Сегодня в ходе суда Айжан Ташенова подчеркнула, что на протяжении всего времени Жанболат Мамай врет, не прекращая. По ее словам, создается впечатление, что, пытаясь очернить Бауыржана Байбека и все, что с ним хоть как-то связано, ответчики готовы хвататься за что угодно, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мамай врет, не прекращая. Ложь и вранье в фирменном стиле Мамая и Иманбаевой! В итоге они смешали в бредовую кучу все: заборы, билборды, трамваи, депо, участки, а также "коней", "людей" и так далее и тому подобное. И с одной лишь целью - попытаться доказать то, чего нет и не было: ни коррупционных схем, ни миллиарда долларов, ни бизнес-империи, соответственно, не было, и нет никакой мафиозно-коррупционной структуры! Судите сами, в отзыве про миллиард долларов ответчики даже не упомянули. Почему? Потому что это настолько фантастическая ложь, в которой они уже даже себя не могут убедить!" - заявила она.

По словам Айжан Ташеновой, заявления о незаконной застройке Кок Жайлау и Кок Тобе являются домыслами.

Ни Жанболат Мамай и Инга Иманбаева, ни их три адвоката так и не представили суду конкретных доказательств. В том числе заявленных ответчиками в своем так называемом "журналистском расследовании" обвинений о якобы незаконной застройке вблизи Кок Жайлау и Кок Тобе", - заявила юрист.

Гражданское дело о защите чести, достоинства и деловой репутации рассматривается сегодня в Ауэзовском районном суде №2 Алматы.

Ответчики ни в своем отзыве, ни в последующих видео ни одного доказательства этим клеветническим утверждениям не представили. Поэтому я поясняю, что разработка проекта курорта "Кок Жайлау" была начата в 2013 году, а именно до назначения истца акимом Алматы. Будучи руководителем города, Байбек оптимизировал проект, сократив объемы застройки на территории урочища Кок Жайлау в 4 раза", - сказала Ташенова.

Вопреки утверждению ответчиков, по ее словам, "в результате сокращения проекта 102 гектара земли были возвращены в состав Государственного Иле-Алатауского национального природного парка. Кроме того, в ходе ревизии акиматом Алматы выявлены 5 гектаров земель, находившихся в частной собственности, которые также были возвращены в собственность государства, что подтверждается решением суда от 12 ноября 2018 года".

Кроме того, она подчеркнула, "что запланированные в проекте курорта объемы вырубки деревьев на территории Кок Жайлау, вопреки утверждениям ответчиков, были сокращены с 22 тысяч до 880 штук. Вблизи же Кок Тобе в период деятельности истца акимом Алматы застройка не инициировалась, в связи с чем утверждения ответчиков являются надуманными и не состоятельными".

Вместо доказательств ответчики в подтверждение своих заявлений о незаконной постройке на Кок Тобе и вырубки деревьев приводят просто 7 ссылок на статьи журналиста Борейко. То есть у них нет никаких конкретных документов. Журналист Борейко не являлся очевидцем принимаемых акиматом решений, он не работал в акимате, не состоял в каких-либо комиссиях, связанных с реализацией проекта, он может дать только свою субъективную оценку, основанную на предположениях и собственных суждениях. Это не является доказательством", - добавила юрист.

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